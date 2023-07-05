Болгарія хоче мати дві державні валюти одночасно — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Болгарія хоче мати дві державні валюти одночасно

Валюта
93
Болгарія хоче мати дві державні валюти одночасно
Болгарія хоче мати дві державні валюти одночасно
Болгарія продовжує свої спроби приєднатись до єврозони. Однак цей термін постійно відсувається через невиконання відповідних умов. Таким чином, Болгарія хоче ввести дві офіційні державні валюти одночасно в країні.
Про це повідомляє Euractiv.
Більшість країн Євросоюзу зобов’язались з часом прийняти євро як єдину валюту. Останньою до єврозони приєдналась Хорватія — 1 січня 2023 року. Очікувалось, що Болгарія зробить це разом з Хорватією, однак через невиконання низки вимог, які передують переходу на єдину валюту цього не сталось.
Перехід Болгарії на єдину валюту відкладений на 2024 рік, проте реалістичною датою є не раніше 2025 року. Однак Болгарія не хоче чекати і веде переговори з Європейською комісією та Європейським центральним банком, щоб тимчасово використовуватися дві валюти у країні. Таким чином Болгарія стала б першою країною ЄС, де діяли б одночасно дві валюти — євро та болгарський лев.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Коментарі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.