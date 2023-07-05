Болгарія хоче мати дві державні валюти одночасно — Finance.ua

Болгарія хоче мати дві державні валюти одночасно Сьогодні 07:28 — Валюта

Болгарія хоче мати дві державні валюти одночасно

Болгарія продовжує свої спроби приєднатись до єврозони. Однак цей термін постійно відсувається через невиконання відповідних умов. Таким чином, Болгарія хоче ввести дві офіційні державні валюти одночасно в країні.

Про це повідомляє Euractiv.

Більшість країн Євросоюзу зобов’язались з часом прийняти євро як єдину валюту. Останньою до єврозони приєдналась Хорватія — 1 січня 2023 року. Очікувалось, що Болгарія зробить це разом з Хорватією, однак через невиконання низки вимог, які передують переходу на єдину валюту цього не сталось.

Перехід Болгарії на єдину валюту відкладений на 2024 рік, проте реалістичною датою є не раніше 2025 року. Однак Болгарія не хоче чекати і веде переговори з Європейською комісією та Європейським центральним банком, щоб тимчасово використовуватися дві валюти у країні. Таким чином Болгарія стала б першою країною ЄС, де діяли б одночасно дві валюти — євро та болгарський лев.

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