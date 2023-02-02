Болгарія для відмови від російського газу запускає проект, що відкладався понад 10 років — Finance.ua
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Болгарія для відмови від російського газу запускає проект, що відкладався понад 10 років

Енергетика
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Болгарія для відмови від російського газу запускає проект, що відкладався понад 10 років
Болгарія для відмови від російського газу запускає проект, що відкладався понад 10 років
Влада Болгарії 1 лютого 2023 року розпочала будівництво нового газопроводу до Сербії, який дозволить запустити альтернативні російським постачання блакитного палива до країн південно-східної Європи.
Про це пише Reuters.
Реалізація цього проекту довго відкладалася, проте на ситуацію вплинуло повномасштабне вторгнення росії до України.
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Очікується, що 170-кілометровий газопровід від болгарського міста Нові-Іскир до сербського Ніша буде запущено в експлуатацію до кінця поточного року. Болгарія, яка розглядає проект із 2012 року, планує до кінця жовтня підготувати 62-кілометрову ділянку на своїй території, а Сербія, яка вже розпочала будівництво у лютому минулого року, також підготує свою ділянку до осені.
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Болгарська та сербська влада стверджує, що проект дає регіону нові можливості для диверсифікації та безпеки постачання газу.
Наразі єдиний газопровід між двома країнами — російський «Турецький потік». Новий трубопровід, який частково фінансує Європейський Союз, надасть Сербії доступ до неросійських постачань від «Південного газового коридору» та терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) у Греції та Туреччині.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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