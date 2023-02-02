Болгарія для відмови від російського газу запускає проект, що відкладався понад 10 років — Finance.ua

Болгарія для відмови від російського газу запускає проект, що відкладався понад 10 років Сьогодні 12:16 — Енергетика

Болгарія для відмови від російського газу запускає проект, що відкладався понад 10 років

Влада Болгарії 1 лютого 2023 року розпочала будівництво нового газопроводу до Сербії, який дозволить запустити альтернативні російським постачання блакитного палива до країн південно-східної Європи.

Про це пише Reuters.

Реалізація цього проекту довго відкладалася, проте на ситуацію вплинуло повномасштабне вторгнення росії до України.

Очікується, що 170-кілометровий газопровід від болгарського міста Нові-Іскир до сербського Ніша буде запущено в експлуатацію до кінця поточного року. Болгарія, яка розглядає проект із 2012 року, планує до кінця жовтня підготувати 62-кілометрову ділянку на своїй території, а Сербія, яка вже розпочала будівництво у лютому минулого року, також підготує свою ділянку до осені.

Болгарська та сербська влада стверджує, що проект дає регіону нові можливості для диверсифікації та безпеки постачання газу.

Наразі єдиний газопровід між двома країнами — російський «Турецький потік». Новий трубопровід, який частково фінансує Європейський Союз, надасть Сербії доступ до неросійських постачань від «Південного газового коридору» та терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) у Греції та Туреччині.

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