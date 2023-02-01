144,366 млн євро надійшло до Фонду підтримки енергетики України: хто головні донори — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

144,366 млн євро надійшло до Фонду підтримки енергетики України: хто головні донори

Енергетика
46
Станом на 1 лютого 2023 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло 144,366 млн євро.
Донорами виступили Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Данія, Європейська Комісія, організації KfW, ERRA та REKK.
З цих коштів наразі розподілено 108 млн євро, які спрямовано на закупівлю енергетичного обладнання, палива, послуг для задоволення критичних потреб українських енергетичних компаній.

Довідка Finance.ua:

  • Фонд підтримки енергетики України утворено у квітні 2022 року Секретаріатом Енергетичного Співтовариства на запит Європейської Комісії та за погодженням з Міністерством енергетики України;
  • Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену підтримку українському енергетичному сектору;
  • Фонд управляється Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Закупівлі проводить незалежний закупівельний агент Tetra Tech ES, Inc. як виконавець Проєкту енергетичної безпеки в Україні USAID за прозорими та швидкими процедурами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.