144,366 млн євро надійшло до Фонду підтримки енергетики України: хто головні донори — Finance.ua

144,366 млн євро надійшло до Фонду підтримки енергетики України: хто головні донори
Станом на 1 лютого 2023 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло 144,366 млн євро.
Донорами виступили Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Данія, Європейська Комісія, організації KfW, ERRA та REKK.
З цих коштів наразі розподілено 108 млн євро, які спрямовано на закупівлю енергетичного обладнання, палива, послуг для задоволення критичних потреб українських енергетичних компаній.
Довідка Finance.ua:
- Фонд підтримки енергетики України утворено у квітні 2022 року Секретаріатом Енергетичного Співтовариства на запит Європейської Комісії та за погодженням з Міністерством енергетики України;
- Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену підтримку українському енергетичному сектору;
- Фонд управляється Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Закупівлі проводить незалежний закупівельний агент Tetra Tech ES, Inc. як виконавець Проєкту енергетичної безпеки в Україні USAID за прозорими та швидкими процедурами.
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