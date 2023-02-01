144,366 млн євро надійшло до Фонду підтримки енергетики України: хто головні донори — Finance.ua

144,366 млн євро надійшло до Фонду підтримки енергетики України: хто головні донори Сьогодні 15:45 — Енергетика

Станом на 1 лютого 2023 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло 144,366 млн євро.

Донорами виступили Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Данія, Європейська Комісія, організації KfW, ERRA та REKK.

З цих коштів наразі розподілено 108 млн євро, які спрямовано на закупівлю енергетичного обладнання, палива, послуг для задоволення критичних потреб українських енергетичних компаній.

Довідка Finance.ua:

Фонд підтримки енергетики України утворено у квітні 2022 року Секретаріатом Енергетичного Співтовариства на запит Європейської Комісії та за погодженням з Міністерством енергетики України;

Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену підтримку українському енергетичному сектору;

Фонд управляється Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Закупівлі проводить незалежний закупівельний агент Tetra Tech ES, Inc. як виконавець Проєкту енергетичної безпеки в Україні USAID за прозорими та швидкими процедурами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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