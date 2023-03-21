Boeing розпочинає виробництво вертольотів MH-139A Gray Wolf — Finance.ua
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Boeing розпочинає виробництво вертольотів MH-139A Gray Wolf

Технології&Авто
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Boeing розпочинає виробництво вертольотів MH-139A Gray Wolf
Boeing розпочинає виробництво вертольотів MH-139A Gray Wolf, Фото: Boeing
Компанія Boeing оголосила, що підприємство її партнера почне виробництво перших 13 вертольотів MH-139A Gray Wolf після укладення контракту з ВПС США на суму $285 млн на ці літальні апарати, їхнє технічне обслуговування та послуги підтримки.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Сіньхуа.
«Ми старанно працюємо над тим, щоб почати поставки наступного року», — повідомив директор програми Boeing MH-139 Азім Хан.
Команда MH-139A складається з Boeing як головного підрядника та Leonardo як виробника оригінального обладнання. Leonardo виробляє вертоліт на своєму заводі в північно-східній Філадельфії, тоді як Boeing відповідає за закупівлю та установку військового обладнання та підтримку гелікоптера після доставки, йдеться в повідомленні.
«Мої колеги по команді з Leonardo разом з Boeing прагнуть продовжити наше партнерство та забезпечити успіх програми MH-139A», — наголосив головний виконавчий директор Leonardo Helicopters U.S Клайд Волтман.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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