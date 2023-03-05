BMW запускає виробництво водневих авто — Finance.ua
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BMW запускає виробництво водневих авто

Фондовий ринок
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Німецька компанія BMW планує розпочати виробництво автомобілів на водневих паливних елементах з нульовим рівнем викидів CO2 до 2030 року.
Як передає MMR, про це пише газета The Times із посиланням на керівника відділу технологій компанії Юргена Гульднера.
«Ми розпочнемо виробництво [таких автомобілів] у другій половині поточного десятиліття. Я переконаний, що майбутнє за воднем», — заявив топ-менеджер.
Зазначається, що BMW може стати першим великим автовиробником, який займатиметься масовим випуском водневих машин у Європі. Поки що з провідних автомобілебудівних компаній їх виробництвом займаються лише Hyundai та Toyota: перша випускає кросовер Nexo, а друга — седан Mirai, останнє покоління якого дебютувало три роки тому.
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Очікується, що первістком BMW стане воднева версія кросовера X5. Його силова установка може включати електричну систему eDrive п’ятого покоління, паливний елемент, перетворювач напруги і два балони, що вміщують до 6 кг газоподібного водню.
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За матеріалами:
MMR
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