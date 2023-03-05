BMW запускає виробництво водневих авто — Finance.ua

BMW запускає виробництво водневих авто Сьогодні 05:55 — Фондовий ринок

Німецька компанія BMW планує розпочати виробництво автомобілів на водневих паливних елементах з нульовим рівнем викидів CO2 до 2030 року.

Як передає MMR , про це пише газета The Times із посиланням на керівника відділу технологій компанії Юргена Гульднера.

«Ми розпочнемо виробництво [таких автомобілів] у другій половині поточного десятиліття. Я переконаний, що майбутнє за воднем», — заявив топ-менеджер.

Зазначається, що BMW може стати першим великим автовиробником, який займатиметься масовим випуском водневих машин у Європі. Поки що з провідних автомобілебудівних компаній їх виробництвом займаються лише Hyundai та Toyota: перша випускає кросовер Nexo, а друга — седан Mirai, останнє покоління якого дебютувало три роки тому.

Очікується, що первістком BMW стане воднева версія кросовера X5. Його силова установка може включати електричну систему eDrive п’ятого покоління, паливний елемент, перетворювач напруги і два балони, що вміщують до 6 кг газоподібного водню.

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