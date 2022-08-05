BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний купе-кросовер за $20 000 (фото) — Finance.ua

BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний купе-кросовер за $20 000 (фото) Вчора 01:05 — Технології&Авто

BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний купе-кросовер за $20 000 (фото)

Опубліковано офіційні фото Fiat Fastback. Перший купе-кросовер італійського бренду мають презентувати восени, а його виробництво стартує під кінець року.

Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Новий Fiat Fastback стане конкурентом недорогих купе-кросоверів Renault Arkana та Volkswagen Taigo. Спочатку його випуск налагодять у Бразилії, але існує велика ймовірність, що невдовзі модель з’явиться і на європейському ринку, як і той же Taigo. Стартова вартість авто складе близько $20 000.

В основі моделі лежить платформа компактного кросовера Fiat Pulse. У Fastback така сама колісна база в 2530 мм, але довжина вочевидь трохи більша — близько 4,2-4,3 м.

Fiat Fastback 2023 схожий із побратимом в анфас, а ось його профіль вийшов стрімкішим — з аркоподібним дахом та загостреною задньою частиною, як у BMW X6 або Mercedes GLC Coupe.

Салон Fiat Fastback буде ідентичним інтер’єру Pulse у топовій версії — з віртуальною панеллю приладів та великим 10,1-дюймовим тачскріном. Кросовер отримає систему доступу без ключа, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду та парктронік.

На вибір запропонують бензинові турбомотори об’ємом 1,0 л (125 к. с.) та 1,3 л (185 к. с.). У першому випадку встановлять варіатор, у другому — 6-ступінчасту автоматичну КПП. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 8 секунд і розвивати 210 км/год.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.