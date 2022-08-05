BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний купе-кросовер за $20 000 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний купе-кросовер за $20 000 (фото)

Технології&Авто
6749
BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний купе-кросовер за $20 000 (фото)
BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний купе-кросовер за $20 000 (фото)
Опубліковано офіційні фото Fiat Fastback. Перший купе-кросовер італійського бренду мають презентувати восени, а його виробництво стартує під кінець року.
Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.
Новий Fiat Fastback стане конкурентом недорогих купе-кросоверів Renault Arkana та Volkswagen Taigo. Спочатку його випуск налагодять у Бразилії, але існує велика ймовірність, що невдовзі модель з’явиться і на європейському ринку, як і той же Taigo. Стартова вартість авто складе близько $20 000.
В основі моделі лежить платформа компактного кросовера Fiat Pulse. У Fastback така сама колісна база в 2530 мм, але довжина вочевидь трохи більша — близько 4,2-4,3 м.
BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний купе-кросовер за $20 000 (фото)
Fiat Fastback 2023 схожий із побратимом в анфас, а ось його профіль вийшов стрімкішим — з аркоподібним дахом та загостреною задньою частиною, як у BMW X6 або Mercedes GLC Coupe.
Салон Fiat Fastback буде ідентичним інтер’єру Pulse у топовій версії — з віртуальною панеллю приладів та великим 10,1-дюймовим тачскріном. Кросовер отримає систему доступу без ключа, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду та парктронік.
BMW X6 на мінімалках: Fiat показав стильний купе-кросовер за $20 000 (фото)
На вибір запропонують бензинові турбомотори об’ємом 1,0 л (125 к. с.) та 1,3 л (185 к. с.). У першому випадку встановлять варіатор, у другому — 6-ступінчасту автоматичну КПП. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 8 секунд і розвивати 210 км/год.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.