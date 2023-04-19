BMW презентували свій найпотужніший і найрозкішніший електромобіль (фото) — Finance.ua
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BMW презентували свій найпотужніший і найрозкішніший електромобіль (фото)

Технології&Авто
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BMW презентували свій найпотужніший і найрозкішніший електромобіль (фото)
BMW презентували свій найпотужніший і найрозкішніший електромобіль (фото)
Підрозділ BMW M Performance представив заряджену 650-сильну версію електричного седана i7 M70 xDrive. Про це повідомили на сайті Autocar.
BMW i7 M70 xDrive став найпотужнішою електричною моделлю бренду в історії. Новинку показали на автосалоні у Шанхаї.
Розкішний седан отримав масивну фальшиву решітку радіатора та зовні відрізняється від стандартної моделі новими бамперами. Як опція стане доступним і контурне підсвічування решітки радіатора.
З боків розташовані ширші пороги під дверима. Позаду i7 M70 xDrive отримав новий збільшений дифузор.
BMW презентували свій найпотужніший і найрозкішніший електромобіль (фото)
Седан оснастили пневматичною підвіскою з безступеневим регулюванням демпфування, чотириколісним кермовим управлінням та активною стабілізацією. Також новинка отримала покращені гальма.
Головна особливість новинки полягає у силовій установці. Седан оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 650 к.с. і крутним моментом 1016 Нм (1100 Нм при активації M Launch Control і M Sport Boost).
BMW презентували свій найпотужніший і найрозкішніший електромобіль (фото)
BMW i7 M70 xDrive здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,7 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на 255 км/год.
Електромотор живить літій-іонний акумулятор ємністю 101,7 кВт∙год. Запас ходу становить від 488 до 560 км на одному заряді за циклом WLTP. Швидке заряджання може поповнити запас акумулятора на 80% за 34 хвилини.
BMW i7 M70 xDrive надійде у продаж у другій половині 2023 року. Очікується, що початкова ціна становитиме понад $125 000.
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