BMW презентували незвичний катер (фото) — Finance.ua
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BMW презентували незвичний катер (фото)

Технології&Авто
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BMW презентували незвичний катер (фото)
BMW презентували незвичний катер (фото), Фото: BMW
BMW відкрили для себе новий напрямок діяльності — кораблебудування. Дебютний катер Icon презентували на Канському кінофестивалі.
Про це повідомляє офіційний сайт BMW.
Катер BMW Icon розроблений спільно з кораблебудівною компанією Tyde. Творці стверджують, що він повністю готовий до виробництва.
Фото: BMW
Фото: BMW
Новий BMW Icon досягає 13,15 м завдовжки та 4,5 м завширшки та оснащений водними крилами. Він має футуристичний дизайн з низькими бортами, високою надбудовою та великою площею скління.
У салоні BMW Icon встановлені комфортабельні крісла, що повертаються, стіл і диван. Для пасажирів встановлені сенсорні дисплеї з мультимедійною системою BMW iDrive, окремий екран 32-дюймовий є і на капітанському місці.
Фото: BMW
Фото: BMW
Катер на підводних крилах оснащений двома 136-сильними електромоторами. Він здатний розганятися до 30 вузлів (55 км/год), а крейсерська швидкість становить 28 вузлів (44 км/год).
Акумуляторні батареї запозичені у електромобіля BMW i3 — їх шість, а загальна ємність становить 240 кВт∙год. Запас ходу складає 92 км.
За матеріалами:
Фокус
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