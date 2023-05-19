BMW презентували незвичний катер (фото) — Finance.ua

BMW презентували незвичний катер (фото) Сьогодні 04:17 — Технології&Авто

BMW презентували незвичний катер (фото), Фото: BMW

BMW відкрили для себе новий напрямок діяльності — кораблебудування. Дебютний катер Icon презентували на Канському кінофестивалі.

Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

Катер BMW Icon розроблений спільно з кораблебудівною компанією Tyde. Творці стверджують, що він повністю готовий до виробництва.

Фото: BMW

Новий BMW Icon досягає 13,15 м завдовжки та 4,5 м завширшки та оснащений водними крилами. Він має футуристичний дизайн з низькими бортами, високою надбудовою та великою площею скління.

У салоні BMW Icon встановлені комфортабельні крісла, що повертаються, стіл і диван. Для пасажирів встановлені сенсорні дисплеї з мультимедійною системою BMW iDrive, окремий екран 32-дюймовий є і на капітанському місці.

Фото: BMW

Катер на підводних крилах оснащений двома 136-сильними електромоторами. Він здатний розганятися до 30 вузлів (55 км/год), а крейсерська швидкість становить 28 вузлів (44 км/год).

Акумуляторні батареї запозичені у електромобіля BMW i3 — їх шість, а загальна ємність становить 240 кВт∙год. Запас ходу складає 92 км.

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