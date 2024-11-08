BMW представила X3 30e xDrive 2025. Оголошена ціна — Finance.ua
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BMW представила X3 30e xDrive 2025. Оголошена ціна

Фондовий ринок
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BMW представила X3 30e xDrive 2025. Оголошена ціна
BMW представила X3 30e xDrive 2025. Оголошена ціна
BMW X3 30e xDrive надійде у продаж у першому кварталі 2025 року за ціною 67 700 доларів. Це на 6100 доларів менша, ніж коштує модель X3 xDrive30e.
Автомобіль буде продаватися разом з електричними iX3 M Sport і M Sport Pro, які створені на базі X3. Повнопривідна версія 30e xDrive поєднує 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун з акумулятором ємністю 19,7 кВт·год, електродвигуном і восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.
Загальна вихідна потужність системи становить 300 к.с., крутний момент — 450 Нм, а розгін від 0 до 100 км/год займає 6,2 секунди. BMW заявляє про запас ходу на електротязі в 91 км за випробувальним циклом ADR 81/02, що на 50% краще, ніж у попереднього покоління. Витрата палива у змішаному циклі складає 1,6 л/100 км порівняно з 3,2 л/100 км.
Акумулятор можна заряджати потужністю до 11 кВт, підтримується заряджання як від однофазного, так і від трифазного змінного струму. Його можна повністю зарядити за дві години 15 хвилин, що на півтори години швидше за попередню модель.
Компанія BMW заявляє, що в новому поколінні X3 вона внесла низку удосконалень у силову установку PHEV. У гібридному режимі двигун внутрішнього згоряння запускається при виїзді на автомагістраль, щоб водій міг розігнатися на повну.
За матеріалами:
Ampercar
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