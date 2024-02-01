BMW представила новий родстер — Finance.ua

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BMW представила новий родстер

Технології&Авто
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BMW представила новий родстер
BMW представила новий родстер, Фото: carbuzz.com
Німецький автовиробник BMW презентував новий автомобіль 2025 BMW Z4 M40i.
Про це повідомляє CarBuzz.
У середині авто встановлений трилітровий подвійний турбодвигун потужністю 382 кінські сили.
Фото: carbuzz.com
Фото: carbuzz.com
Зазначається, що родстер із механічною коробкою передач може розганятися до 96 км на годину за 4,2 секунди. Це на 0,3 секунди повільніше, ніж восьмиступінчаста автоматична коробка передач.
Максимальна швидкість 2025 BMW Z4 M40i залишається незмінною — 250 км на годину.
Фото: carbuzz.com
Фото: carbuzz.com
BMW ще не оголосила ціни за один екземпляр, проте майбутнім покупцям слід очікувати, що рекомендована роздрібна ціна та додаткова інформація стануть відомі ближче до глобального запуску авто в березні 2024 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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