BMW представила новий родстер — Finance.ua

BMW представила новий родстер Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

BMW представила новий родстер, Фото: carbuzz.com

Німецький автовиробник BMW презентував новий автомобіль 2025 BMW Z4 M40i.

Про це повідомляє CarBuzz.

У середині авто встановлений трилітровий подвійний турбодвигун потужністю 382 кінські сили.

Фото: carbuzz.com

Зазначається, що родстер із механічною коробкою передач може розганятися до 96 км на годину за 4,2 секунди. Це на 0,3 секунди повільніше, ніж восьмиступінчаста автоматична коробка передач.

Максимальна швидкість 2025 BMW Z4 M40i залишається незмінною — 250 км на годину.

Фото: carbuzz.com

BMW ще не оголосила ціни за один екземпляр, проте майбутнім покупцям слід очікувати, що рекомендована роздрібна ціна та додаткова інформація стануть відомі ближче до глобального запуску авто в березні 2024 року.

Укрінформ За матеріалами:

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