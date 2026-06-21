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BMW представила концепт-кар M Concept Neue Klasse (відео)

Технології&Авто
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Новинка має стане одним із найважливіших електромобілів марки
Новинка має стане одним із найважливіших електромобілів марки, Фото: BMW
Компанія BMW представила концепт-кар M Concept Neue Klasse під час перегонів «24 години Ле-Мана». Новинка демонструє нову дизайнерську мову підрозділу BMW M і дає уявлення про те, яким буде перший повністю електричний представник сімейства M3.
Про це пише «Кореспондент».

Особливості новинки

Зовнішність концепту стала значно агресивнішою порівняно зі стандартними моделями Neue Klasse. Передня частина отримала об’єднані в єдиний елемент фірмові «ніздрі» радіаторної решітки та світлодіодну оптику.
Також автомобіль вирізняється новим бампером із тримаранною архітектурою, яка покращує аеродинамічні характеристики.
У задній частині використано аналогічний дизайнерський підхід із новими тривимірними ліхтарями Track Lights та масивним спойлером. Саме такі елементи стануть характерною рисою майбутніх електричних моделей BMW M.
Інтер’єр концепту створений із максимальним акцентом на водія. Автомобіль оснащено чотирма спортивними ковшеподібними сидіннями та оздобленням із натуральних волокон.
Вперше в історії моделей M для керма, дверних панелей і каркаса безпеки використали чорну шкіру.
Спортивний характер салону підкреслюють шестикутне фонове підсвічування передньої панелі, червоні акценти на селекторі трансмісії та елементах керма, а також спеціальна графіка цифрової панелі приладів.
За матеріалами:
Корреспондент.net
АвтоЕлектромобілі
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