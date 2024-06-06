BMW офіційно презентувала нову BMW 1 Series (фото) — Finance.ua

BMW офіційно презентувала нову BMW 1 Series (фото)
BMW офіційно презентувала четверте покоління компактного хетчбека. Новинка отримала нову мову дизайну BMW, гібридні силові установки та високопродуктивну версію M135 потужністю 300 к.с.
Нова модель стала дещо більшою за попередню версію: довжина нового BMW 1 серії збільшилася до 4361 міліметра, а ширина та висота становить 1800 й 1459 мм відповідно. Колісна база — 2670 міліметрів.
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Як і очікувалось, хетчбек отримав еволюційний дизайн, в якому все ще присутні риси, притаманні 1-й серії, проте також з’явились такі елементи, як нові світлодіодні фари з вертикальними денними ходовими вогнями та агресивніші бампери з новою решіткою радіатора. Позаду модель також отримала інакший бампер та світлодіодні ліхтарі.
В салоні змін теж чимало, Модель пропонується з двома дисплеями на 10,25 та 10,7 дюйма — перший служить цифровою панеллю приладів, тоді як менший є головним екраном інформаційно-розважальної системи BMW9, яка підтримує бездротове підключення Apple Carplay та Android Auto.
BMW заявляє, що відмовилась від використання шкіри в обробці салону, тому усі версії пропонуватимуться з тканиною під назвою Arktur. До стандартного оснащення входять двозонний клімат-контроль та контурна підсвітка салону. Об'єм багажника становить 380 літрів, однак його можна збільшити до 1200 літрів, склавши спинки задніх сидінь.
До того ж BMW відмовилось від використання індексу «i» для маркування бензинових моделей, тому лінійка 1 Series наразі представлена версіями 118d, 120d, 120 та потужною M135. Бензинова версія 120 оснащена 1,5-літровим трициліндровим двигуном, тоді як 120d оснащена чотирициліндровим дизелем об'ємом 2,0 літра.
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Обидва двигуни являють собою 48-вольтові м’які гібридні установки. Бензинова версія має потужність в 170 к.с., а дизельна — 163 к.с. Вони забезпечують розгін до 100 км/год за 7,8 секунди. Водночас менш потужна 118d використовує той самий 2,0-літровий дизель, що й 120d, проте його потужність становить 150 к.с., а розгін до першої сотні в такому виконанні займатиме 8,3 секунди.
Очолює лінійку 1 Series високопродуктивна версія M135 xDrive, яка пропонується виключно з 2,0-літровим бензиновим двигуном B48 останнього покоління, що видає 300 к. с, що дозволяє автомобілю розігнатись до 100 км/год всього за 4,9 секунди.
Вперше за свою історію BMW 1 Series більше недоступна з механічною коробкою передач, адже усі варіанти двигунів поєднані з семиступеневою коробкою передач Steptronic із подвійним зчепленням.
Вартість моделей ще не оголошена. Як повідомляє BMW старт продажів почнеться в жовтні цього року. Покупці зможуть замовити хетчбек з додатковими пакетами М. Збиратимуть новинку на заводі в Лейпцигу в Німеччині.
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