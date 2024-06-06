BMW офіційно презентувала нову BMW 1 Series (фото) — Finance.ua

BMW офіційно презентувала нову BMW 1 Series (фото) Сьогодні 03:41 — Технології&Авто

BMW офіційно презентувала нову BMW 1 Series (фото)

BMW офіційно презентувала четверте покоління компактного хетчбека. Новинка отримала нову мову дизайну BMW, гібридні силові установки та високопродуктивну версію M 135 потужністю 300 к.с.

Нова модель стала дещо більшою за попередню версію: довжина нового BMW 1 серії збільшилася до 4361 міліметра, а ширина та висота становить 1800 й 1459 мм відповідно. Колісна база — 2670 міліметрів.

Як і очікувалось, хетчбек отримав еволюційний дизайн, в якому все ще присутні риси, притаманні 1-й серії, проте також з’явились такі елементи, як нові світлодіодні фари з вертикальними денними ходовими вогнями та агресивніші бампери з новою решіткою радіатора. Позаду модель також отримала інакший бампер та світлодіодні ліхтарі.

В салоні змін теж чимало, Модель пропонується з двома дисплеями на 10,25 та 10,7 дюйма — перший служить цифровою панеллю приладів, тоді як менший є головним екраном інформаційно-розважальної системи BMW9, яка підтримує бездротове підключення Apple Carplay та Android Auto.

BMW заявляє, що відмовилась від використання шкіри в обробці салону, тому усі версії пропонуватимуться з тканиною під назвою Arktur. До стандартного оснащення входять двозонний клімат-контроль та контурна підсвітка салону. Об'єм багажника становить 380 літрів, однак його можна збільшити до 1200 літрів, склавши спинки задніх сидінь.

До того ж BMW відмовилось від використання індексу «i» для маркування бензинових моделей, тому лінійка 1 Series наразі представлена версіями 118d, 120d, 120 та потужною M 135 . Бензинова версія 120 оснащена 1,5-літровим трициліндровим двигуном, тоді як 120d оснащена чотирициліндровим дизелем об'ємом 2,0 літра.

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Обидва двигуни являють собою 48-вольтові м’які гібридні установки. Бензинова версія має потужність в 170 к.с., а дизельна — 163 к.с. Вони забезпечують розгін до 100 км/год за 7,8 секунди. Водночас менш потужна 118d використовує той самий 2,0-літровий дизель, що й 120d, проте його потужність становить 150 к.с., а розгін до першої сотні в такому виконанні займатиме 8,3 секунди.

Очолює лінійку 1 Series високопродуктивна версія M 135 xDrive, яка пропонується виключно з 2,0-літровим бензиновим двигуном B48 останнього покоління, що видає 300 к. с, що дозволяє автомобілю розігнатись до 100 км/год всього за 4,9 секунди.

Вперше за свою історію BMW 1 Series більше недоступна з механічною коробкою передач, адже усі варіанти двигунів поєднані з семиступеневою коробкою передач Steptronic із подвійним зчепленням.

Вартість моделей ще не оголошена. Як повідомляє BMW старт продажів почнеться в жовтні цього року. Покупці зможуть замовити хетчбек з додатковими пакетами М. Збиратимуть новинку на заводі в Лейпцигу в Німеччині.

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