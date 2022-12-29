Близько 60% жителів США побоюються інвестувати в цифрові валюти – дослідження — Finance.ua

Близько 60% жителів США побоюються інвестувати в цифрові валюти – дослідження
Незважаючи на те що з кожним роком в інформаційному просторі США про криптовалюти згадують все частіше, більшість американців усе ще побоюється інвестувати в такого типу інструменти.
Згідно з опитуванням телеканалу CNBC, близько 60% американців вважають інвестиції в криптовалюти вкрай ризикованими.
Лише 5% учасників опитування впевнені, що частину свого портфеля можна зберігати в біткоїні або альткоїнах.
Після хвилі банкрутств і посилення ведмежого настрою на крипторинку збільшилася недовіра до цифрових активів.
У CNBC зазначають, що за підсумками аналогічного опитування, проведеного в серпні минулого року, 45% американців вважали ризикованим інвестування у віртуальні активи.
26% респондентів стверджували, що BTC і альткоїни створюють непрямі ризики для інвесторів. 10% американців назвали криптовалюту шахрайством.
Опитані жителі країни, що представляють категорію мілленіалів, переважно позитивно розглядають цифрові валюти, а 15% із них уже придбали такий інструмент.
У 2021 році частка міленіалів, які інвестували в криптовалюту, перевищувала 25%, нагадує телеканал.
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