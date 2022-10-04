Близько 20 країн можуть потребувати екстреної допомоги для пом'якшення продовольчої кризи - МВФ — Finance.ua

Близько 20 країн можуть потребувати екстреної допомоги для пом'якшення продовольчої кризи - МВФ Вчора 21:34 — Світ

Близько 20 країн можуть потребувати екстреної допомоги для пом'якшення продовольчої кризи - МВФ

Міжнародний валютний фонд заявив у понеділок, що до 20 країн, багато з яких перебувають в Африці, можуть потребувати екстреної допомоги, щоб упоратися з глобальною продовольчою кризою.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, виступаючи на конференції в Саудівській Аравії, також заявила, що 141 мільйон людей в арабському світі схильні до ризику відсутності продовольчої безпеки.

МВФ у п’ятницю затвердив нове вікно позик у рамках своїх існуючих інструментів екстреного фінансування, щоб допомогти вразливим країнам впоратися з нестачею продовольства та високими витратами, спричиненими війною росії в Україні.

Георгієва сказала, що 48 країн світу особливо схильні до продовольчої кризи.

«З 48 країн близько 10-20, ймовірно, звернуться за екстреною допомогою», — сказала Георгієва, додавши, що «досить багато з них» знаходяться в Африці на південь від Сахари.

МВФ додасть свій голос у боротьбі з обмеженнями на торгівлю продовольством, щоб полегшити ситуацію, та планує профінансувати вікно продовольчого шоку, використовуючи минулорічні асигнування спеціальних прав запозичення.

Країни близькосхідного регіону та за його межами втрутилися, щоб підтримати держави, які борються з високою продовольчою інфляцією та дефіцитом, які загострилися внаслідок глобальних геополітичних подій та зростання ризику глобальної рецесії.

Георгієва заявила у своїй заяві, що арабські держави Перської затоки «планують найближчим часом взяти на себе додаткові зобов’язання» після нещодавньої заяви Арабської координаційної групи про початкове виділення 10 мільярдів доларів на пом’якшення глобальної кризи з постачанням продовольства.

МВФ та Саудівська Аравія підписали у понеділок угоду про створення регіонального представництва МВФ в Ер-Ріяді.

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