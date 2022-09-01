Bloomberg: росія шукає валюту у «дружніх» країнах — планує купити $70 мільярдів — Finance.ua

Bloomberg: росія шукає валюту у «дружніх» країнах — планує купити $70 мільярдів Вчора 16:30 — Світ

російський уряд розглядає план купівлі цього року 70 мільярдів доларів у китайських юанях та інших «дружніх» валютах.

Про це повідомляє Bloomberg

Повідомляється, що ця пропозиція входить до низки заходів, які означатимуть фактичну відмову від більш ніж десятирічної економічної політики кремля, який переглядає свою стратегію на тлі широких санкцій, запроваджених США та їхніми союзниками через вторгнення росії в Україну.

За даними Bloomberg, цей план отримав початкову підтримку на спеціальній «стратегічній» нараді з питань планування за участю високих посадовців уряду та центрального банку, що відбулася 30 серпня. Видання також наводить цитати з презентації даного плану, яка була закритою для широкого доступу.

«Заморожені 300 мільярдів доларів не допомогли росії. Навпаки, вони стали символом вразливості та втрачених можливостей», — йдеться в презентації, де офіційно визнається справжній вплив західних санкцій.

В документі також зазначається, що економія резервів, які зрештою були заморожені після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, «є прямим скороченням інвестицій у росію на користь інвестицій в інші країни».

«У новій ситуації накопичувати ліквідні валютні резерви для майбутніх криз вкрай складно і недоцільно», — наголошується у презентації.

Навіть купувати валюти «дружніх» країн, за словами авторів документа, є проблематичним завданням, оскільки продаж юанів «вимагає окремої угоди з Китаєм, якої буде дуже важко досягти під час кризи».

Інші валюти, такі як дирхам ОАЕ, піддаються «високим політичним ризикам», оскільки ці уряди можуть змінити свою політику, тоді як турецька ліра стикається з серйозними ризиками девальвації, йдеться в документі.

Але в короткостроковій перспективі через високі надходження від експорту нафти та газу і профіцит рахунку поточних операцій, автори презентації пропонують витратити 4,4 трильйона рублів (70 мільярдів доларів) на купівлю валют «дружніх» країн, переважно юанів.

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Укрінформ За матеріалами:

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