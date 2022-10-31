Bloomberg назвав найбагатші сім’ї світу — Finance.ua

Bloomberg назвав найбагатші сім’ї світу Вчора 23:17

Bloomberg назвав найбагатші сім’ї світу

Рейтинг найбагатших сімей світу за версією Bloomberg четвертий рік поспіль очолила родина Волтон, якій належить найбільша у світі мережа оптової та роздрібної торгівлі Walmart. Агентство оцінило статки сім’ї в $224,5 млрд, за рік воно знизилося на $13,7 млрд.

Walmart була заснована бізнесменом Семом Волтоном в 1962 році. Зараз кількість магазинів у всьому світі перевищує 10,5 тис., штаб-квартира знаходиться в Бентонвіллі (штат Арканзас), виручка компанії складає $573 млрд. Сім’я Волтон володіє 47% акцій мережі.

До топ-10 найбагатших сімей також увійшли:

сім’я Марс, власники виробника кондитерських виробів та продуктів тривалого терміну зберігання Mars — $160 млрд (+$18 млрд за рік);

родина Кох, власники американської нафтохімічної корпорації Koch Industrues — $124,4 млрд (+$4,4 млрд);

Саудівська королівська родина Аль Сауд — $ 105 млрд (+ $ 5 млрд);

cім’я Ерме, власники французького будинку моди Hermes — $94,6 млрд (-$17 млрд);

cім’я Амбані, власники індійського холдингу з видобутку та переробки нафти Reliance Industries — $84,6 млрд (-$9,1 млрд);

cім’я Вертхаймер, власники французького модного будинку Chanel — $79 млрд (+$17,2 млрд);

сім’я Каргілл, власники сільськогосподарської компанії Cargill — $65,2 млрд;

сім’я Томпсон, власники контрольного пакету інформаційного агентства Reuters — $61,2 млрд;

сім’я Хоффманн, міноритарні власники швейцарської фармацевтичної компанії Roche Holding — $45,1 млрд.

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Загалом до рейтингу увійшли 25 сімей. Серед них — сім’я Альбрехт, якій належить німецька мережа магазинів-дискаунтерів Aldi ($41,4 млрд), сім’я Кокс — власники телекомунікаційної компанії Cox Enterprises ($28,3млрд), сім’я Містрі — основні власники індійської будівельної компанії Hapoorji Pallonji Group.

За даними Bloomberg, сукупний стан найбагатших 25 сімей світу становить $1,5 трлн, що на $143 млрд менше, ніж роком раніше. Водночас, зазначає агентство, стан деяких надбагатих сімей, таких як Рокфеллери, не враховується, оскільки їхні активи «занадто складно відстежити».

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