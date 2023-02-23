Блогер привласнив 340 тис. донатів на ЗСУ — Finance.ua

Блогер привласнив 340 тис. донатів на ЗСУ Сьогодні 18:23 — Кримінал

Столичного блогера викрили у заволодінні 340 тис. грн донатів для ЗСУ.

Про це Про це повідомила Київська прокуратура, пише Твоє місто.

Слідством встановлено, що підозрюваний, маючи особистий акаунт для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ, дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту та вирішив скористатися цим у власних інтересах.

Отримавши несанкціонований доступ до віртуального гаманця сайту, чоловік почав систематично виводити кошти, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії, на власний рахунок.

У такий спосіб зловмисник заволодів 340 тисячами гривень донатів.

У ході обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність, та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Досудове розслідування триває.

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