Бізнес підбив підсумки двох місяців війни (інфографіка) — Finance.ua

Бізнес підбив підсумки двох місяців війни (інфографіка)
28% українських компаній відновили повноцінну роботу у квітні. Взагалі не працюють лише 4%.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед директорів компаній бізнес-спільноти.
Як свідчать дані опитування, 68% працюють наразі частково або з деякими обмеженнями.
З тих компаній, що раніше призупиняли свою роботу, вже 14% її повністю або частково відновили. Тільки 4% компаній наразі взагалі не працюють, хоча на початку березня таких було 29%.
Інфографіка: https://eba.com.ua/
Як виплачують заробітну плату
Більшість компаній, а саме 54% продовжують виплачувати заробітну плату співробітникам у повному обсязі, при чому 31% роблять це з додатковими або авансовими виплатами. Хоча два місяці тому таких було дещо більше — 63% та 45% відповідно. Водночас 7% відправляють працівників у неоплачувану відпустку, 3% частково звільняють персонал, 1% не мають змогу робити виплати.
З 15% компаній, які були вимушені скоротити розмір заробітної плати працівникам, три четвертих скоротили зарплати до 50%. Деякі компанії скорочують виплати працівникам, які наразі не можуть працювати, аби не лишати їх без грошового забезпечення або ж змінюють формат оплати на погодинний. Втім, були й компанії, що повідомляли про підвищення заробітної плати співробітників у цьому році.
Фінансова ситуація компаній
Покращилася також оцінка бізнесом своїх фінансових резервів: більше третини компаній, зокрема 36% оцінюють свою фінансову стійкість у пів року, 26% у кілька місяців, 18% в рік, і ще 16% у більше року. Тільки 3% компаній повідомляють, що їх фінансові резерви вже вичерпались. Тоді як ще місяць тому 43% оцінювали свою фінансову стійкість у кілька місяців, і тільки 17% повідомляли про фінансові резерви у рік та більше.
Втім, бізнес серйозно потерпає від війни. Компанії повідомляють про втрати, що зростають. Так, два місяці воєнних дій завдали втрат до 1 млн доларів для 42% компаній, ще 34% зазнали втрат в діапазоні 1 — 10 млн доларів, і 16% повідомляють про втрати більше 10 млн доларів. Орієнтовні сукупні втрати компаній, що взяли участь в опитуванні, склали більше 518 млн доларів. Місяць тому наші компанії повідомляли про сукупні втрати близько 350 млн доларів.
При цьому 43% компаній Асоціації повідомляють про втрати майна чи інших активів безпосередньо внаслідок бойових дій. Зокрема, йдеться про пошкоджені або знищені офісні приміщення, склади, заводи, а також товари, обладнання, вкрадену автомобільну техніку та інше. Втім, далеко не всі компанії можуть наразі підрахувати витрати на територіях, що тимчасово окуповані.
Більшість членських компаній Асоціації, зокрема 66% не здійснювали релокейт офісу чи виробництва, тільки 16% переїхали на Захід України і ще 4% за кордон. Також вже 67% бізнесу повідомляють про готовність долучатися до відновлювальних робіт після завершення війни в Україні. Тож продовжуємо працювати, тримати тил та наближувати перемогу в Україні!