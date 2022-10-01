Бізнес під час війни: скільки підприємців почали працювати "на закордон" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес під час війни: скільки підприємців почали працювати "на закордон"

Фондовий ринок
418
Бізнес під час війни: скільки підприємців почали працювати "на закордон"
Бізнес під час війни: скільки підприємців почали працювати "на закордон"
Майже третина представників українського малого та середнього бізнесу вже розширили свою діяльність на закордонного споживача.
Про це свідчать дані дослідження Mastercard SME Index.
У той час, як український малий та середній бізнес шукає шляхи повернення до повноцінної роботи та продовження розвитку, серед головних потреб підприємці відзначають нестачу нових замовлень та ринків збуту (56%), коштів на розвиток (33%) та необхідність допомоги з логістикою (23%).
Водночас 28% українських МСБ, що працюють під час війни, вже розширили свою діяльність на закордонного споживача. Ще 21% планують почати це робити у майбутньому.
Інфографіка: Mastercard
Інфографіка: Mastercard
Наразі українські підприємці найбільше продають свої товари та послуги на ринки США (30%), Польщі (27%), Німеччини (13%), Великої Британії (10%), Литви (10%) та Канади (10%).
Інфографіка: Mastercard
Інфографіка: Mastercard
Серед найбільш пріоритетних ринків, які український бізнес розглядає для подальшого розширення географії продажів такі країни:
  • Польща (61%);
  • Болгарія (13%);
  • Велика Британія (13%);
  • Італія (11%);
  • Молдова (11%).
Інфографіка: Mastercard
Інфографіка: Mastercard
Основними бар’єрами, які заважають малому та середньому бізнесу вийти на іноземні ринки, є нестача фінансових ресурсів (29%), профільних знань (27%) та брак виробничих потужностей (12%).

В якій країні відкрити IT компанію 🧐

Крім цього, у рамках дослідження підприємці виділили як найбільш перспективний бестселер України у світі, що матиме найбільший попит на міжнародній арені, IT-послуги (49%).
Серед інших потенційних українських бестселерів назвали: український дизайнерський одяг (28%), крафтові продукти (26%) та прикраси, у тому числі ювелірні (23%).

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.