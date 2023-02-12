Бізнес отримуватиме компенсацію за працевлаштування безробітних окремих груп — Finance.ua

Бізнес отримуватиме компенсацію за працевлаштування безробітних окремих груп Сьогодні 17:25 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про новий порядок виплати компенсацій роботодавцям за працевлаштування зареєстрованих безробітних. На програму у 2023 році планують витратити 400 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

«Ми посилюємо ефективність інструментів для покращення ситуації на ринку праці за рахунок розширення програм виплат компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій безробітних, яким буває складно знайти роботу. Зокрема, це молодь, яка шукає перше робоче місце, ветерани, люди передпенсійного віку. Розраховуємо збільшити рівень зайнятості українців завдяки економічному стимулюванню роботодавців. На цю програму уряд передбачив цього року 400 млн грн», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Інфографіка: Мінекономіки

Компенсації залежатимуть від категорії безробітних

Роботодавець може відшкодувати фактичні витрати на ЄСВ за місяць за умови працевлаштування щонайменше на 2 роки направленого центром зайнятості безробітного з таких категорій:

самотні батьки чи опікуни дітей віком до 14 років або дітей з інвалідністю;



діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

особи, стосовно яких згідно із Законом встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

Загальна тривалість виплати компенсації становитиме 12 місяців впродовж наступних двох років.

Половину (50%) від фактичних витрат на оплату праці (але не більше за мінімальну зарплату) роботодавець може отримати у разі працевлаштування як мінімум на один рік таких категорій з-поміж безробітних:

осіб, до настання права на пенсію за віком яких залишилося не більше 5 років;



особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;

учасники бойових дій.

Загальна тривалість виплати компенсації становитиме 6 місяців впродовж наступного року.

Половину мінімальної зарплати роботодавець зможе компенсувати при працевлаштуванні осіб:

віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;

віком до 35 років — на перше робоче місце;

звільнених із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби — на перше робоче місце після такого звільнення.

Загальна тривалість виплати компенсації становить не більше 6 місяців за умови збереження гарантій зайнятості особи протягом періоду, що перевищує виплати у два рази.

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