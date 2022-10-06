Бізнес очікує на збільшення доходів наступного року - опитування — Finance.ua
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Бізнес очікує на збільшення доходів наступного року - опитування

Особисті фінанси
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Бізнес очікує на збільшення доходів наступного року - опитування
Бізнес очікує на збільшення доходів наступного року - опитування
Після більш ніж 220 днів повномасштабної війни компанії продовжують вести бізнес в Україні.
Американська торговельна палата в Україні провела опитування «Бізнес-клімат в Україні: прогнозування у невизначеності». Респонденти опитування — 131 керівник та топ-менеджер компаній-членів Палати.

Прогноз щодо доходу компаній, інвестицій, кількості працівників

45% компаній-членів Палати передбачають збільшення доходу, 29% очікують зменшення доходу, та 26% думають, що дохід не зміниться.
53% респондентів зазначили, що кількість працівників їх компаній залишиться незмінною, 27% відмітили, що їх компанії скоротять кількість працівників, тоді як 20% — планують збільшення.
Інфографіка: chamber.ua
Інфографіка: chamber.ua
54% респондентів зазначили, що інвестиції їх організацій не зміняться, 30% опитаних прогнозують збільшення інвестицій, у той час як 16% — зменшення.

Релокація бізнесу та бізнес-клімат в Україні у 2023 році

98% компаній-членів Палати планують продовжувати діяльність в Україні в 2023 році, 2% поки не визначилися.
Інфографіка: chamber.ua
Інфографіка: chamber.ua
43% компаній вважають, що бізнес-клімат покращиться. 40% зазначили, що він залишиться без змін, та 17% прогнозують погіршення бізнес-клімату.
42% компаній-членів Палати вважають, що економіка України зростатиме у 2023 році. 41% опитаних очікує на спад, у той час як 17% дотримуються думки, що економіка залишиться без змін.
Інфографіка: chamber.ua
Інфографіка: chamber.ua

Післявоєнна відбудова

Бізнес-спільнота визначила ключові драйвери процесу післявоєнної відбудови України. Серед них: доступ до фінансування з прозорим розподілом коштів (82%); чітка стратегія та компетентне лідерство (57%); наявність кваліфікованих та мотивованих людей (46%); взаємодія з приватним сектором та потенційними інвесторами (44%).
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За матеріалами:
Finance.ua
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