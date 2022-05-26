Бізнес не каратимуть за прострочення звітності під час війни — Finance.ua

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Бізнес не каратимуть за прострочення звітності під час війни

Вчора 17:15Казна та Політика
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Бізнес не каратимуть за прострочення звітності під час війниБізнес не каратимуть за прострочення звітності під час війни
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики України підтримав законопроєкт 7378, спрямований на додаткову дерегуляцію діяльності бізнесу.
Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.
Документ зокрема пропонує дві прості новації для допомоги бізнесу під час війни.
А саме оприлюднення фінансової звітності разом з відповідними звітами за весь період, коли фінансова звітність не оприлюднювалася, відкладається до скасування воєнного стану (протягом трьох місяців після). І також під час воєнного стану та ще трьох місяців після бізнес звільняється від відповідальності за порушення вимог щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінансової звітності.
Нагадаємо, наприкінці квітня Кабмін підтримав законопроєкт про дерегуляцію бізнесу в Україні на час війни.
За матеріалами: Фінансовий клуб
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