Бізнес-асоціації просять уряди України та Польщі прискорити підписання угоди про спільний кордон — Finance.ua

Бізнес-асоціації просять уряди України та Польщі прискорити підписання угоди про спільний кордон Сьогодні 09:33

Бізнес-асоціації просять уряди України та Польщі прискорити підписання угоди про спільний кордон

Низка бізнес-асоціацій закликала уряди України та Польщі сприяти розвитку наявних і спорудженню нових спільних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, а також забезпечити якнайшвидше підписання угоди про спільний кордон між Україною та Республікою Польща, повідомила пресслужба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Ініціаторами звернення виступили ЄБА, Американська торговельна палата в Україні, Торгово-промислова палата України, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників, Український союз промисловців і підприємців, Спілка українських підприємців, Загальнопольська Спілка роботодавців дорожнього транспорту, Польська Спілка підприємців.

«Повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на ланцюги поставок товарів. Закриття повітряного простору України, блокування частини морських і річкових портів України, значні пошкодження залізничної мережі та інфраструктури країни призвели до того, що автомобільні вантажні перевезення через західні автомобільні пункти пропуску стали практично єдиним шляхом для міжнародних перевезень товарів», — наголошується в повідомленні.

Бізнес-спільнота зазначила, що спільними зусиллями української та польської сторін вжито низку заходів із налагодження ефективного пропуску транспортних засобів комерційного призначення через західні пункти пропуску, серед яких розбудова дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні, сприяння модернізації пункту пропуску «Шегині-Медика», запровадження електронної черги на всі наявні пункти пропуску. Однак транспорт і далі простоює на кордоні по кілька діб.

На думку підписантів звернення, наявний механізм електронної черги для всіх учасників потребує вдосконалення.

Вони навели дані електронної черги на початок липня поточного року, коли час очікування в загальній черзі в пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» становить приблизно 7 днів, а час очікування в черзі на ветеринарний контроль — понад 13 днів.

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