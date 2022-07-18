Біткойн пробив психологічну позначку: названо умову для зростання до $28 тис. — Finance.ua

Біткойн пробив психологічну позначку: названо умову для зростання до $28 тис. Вчора 15:11 — Фінтех і Картки

Курс біткойна вперше за місяць подолав позначку $22 тисячі, що призвело до зростання вартості альткоїнів і загальної капіталізації крипторинку до $1 трлн. Через це криптоаналітик допустив продовження «зростаючої» тенденції за умови консолідації трейдерів.

Згідно з даними найбільшої європейської криптобіржі WhiteBIT, 18 липня вартість BTC зросла більш ніж на 4,6% за добу і досягла $22,5 тис. за монету, але пізніше скоригувалась до $22,2 тис. Ринкова капіталізація біткойна оцінюється в $424 млрд.

На цьому тлі різко виросли й основні альткоїни. Курс найбільшого з них — Ethereum — виріс за вихідні на 13% і сягнув місячного максимуму на позначці $1497 за коїн. Ринкова капіталізація цієї криптовалюти — $179 млрд.

Проте основними бенефіціарами ралі все ж стали такі монети:

ApeCoin (APE) виріс до $6,21 (+22,5%);

Polygon (MATIC) — $0,9283 (+22%);

Ethereum Classic (ETC) — до $23 (+21,1%).

У зв’язку з цим ринкова капіталізація криптовалюти сягала $1,01 трлн. Таким чином, домінування біткойна становить 41,8%, а «ефіру» — 17,7%.

За даними аналітичної платформи Coinglass, на тлі різкого зростання курсів криптовалют на біржах було ліквідовано позиції на загальну суму близько $190 млн (за добу сума ліквідацій склала $363 млн). З цієї суми $106 млн припали на Ethereum, а $44 млн — на Bitcoin.

Більшість криптотрейдерів не змогли вгадати настрої ринку — 75% ліквідованих позицій були короткими. Це означає, що трейдери були налаштовані на подальше падіння курсу.

Криптоаналітик Мікаель ван де Поппе зазначає, що біткойн не зумів подолати рівень опору на позначці $22,6 тис., але подальше зростання можливе. «Невелика консолідація викличе продовження, а прорив вище $22,6 тис. активує масивні довгі позиції, що викличе зростання до $28 тис. за монету», — пише експерт у своєму Twitter.

Але як уже повідомляв OBOZREVATEL, на відновленні біткойна до нових максимумів може негативно позначитися падіння собівартості майнінгу. У банку JPMorgan Chase підрахували, що наприкінці червня цей показник упав до $13 тис. з квітневих $24 тис.

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