Біткойн пробив психологічну позначку: названо умову для зростання до $28 тис. — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Біткойн пробив психологічну позначку: названо умову для зростання до $28 тис.

Фінтех і Картки
710
Курс біткойна вперше за місяць подолав позначку $22 тисячі, що призвело до зростання вартості альткоїнів і загальної капіталізації крипторинку до $1 трлн. Через це криптоаналітик допустив продовження «зростаючої» тенденції за умови консолідації трейдерів.
Згідно з даними найбільшої європейської криптобіржі WhiteBIT, 18 липня вартість BTC зросла більш ніж на 4,6% за добу і досягла $22,5 тис. за монету, але пізніше скоригувалась до $22,2 тис. Ринкова капіталізація біткойна оцінюється в $424 млрд.
На цьому тлі різко виросли й основні альткоїни. Курс найбільшого з них — Ethereum — виріс за вихідні на 13% і сягнув місячного максимуму на позначці $1497 за коїн. Ринкова капіталізація цієї криптовалюти — $179 млрд.
Проте основними бенефіціарами ралі все ж стали такі монети:
  • ApeCoin (APE) виріс до $6,21 (+22,5%);
  • Polygon (MATIC) — $0,9283 (+22%);
  • Ethereum Classic (ETC) — до $23 (+21,1%).
У зв’язку з цим ринкова капіталізація криптовалюти сягала $1,01 трлн. Таким чином, домінування біткойна становить 41,8%, а «ефіру» — 17,7%.
За даними аналітичної платформи Coinglass, на тлі різкого зростання курсів криптовалют на біржах було ліквідовано позиції на загальну суму близько $190 млн (за добу сума ліквідацій склала $363 млн). З цієї суми $106 млн припали на Ethereum, а $44 млн — на Bitcoin.
Більшість криптотрейдерів не змогли вгадати настрої ринку — 75% ліквідованих позицій були короткими. Це означає, що трейдери були налаштовані на подальше падіння курсу.
Місце для вашої реклами
Криптоаналітик Мікаель ван де Поппе зазначає, що біткойн не зумів подолати рівень опору на позначці $22,6 тис., але подальше зростання можливе. «Невелика консолідація викличе продовження, а прорив вище $22,6 тис. активує масивні довгі позиції, що викличе зростання до $28 тис. за монету», — пише експерт у своєму Twitter.
Але як уже повідомляв OBOZREVATEL, на відновленні біткойна до нових максимумів може негативно позначитися падіння собівартості майнінгу. У банку JPMorgan Chase підрахували, що наприкінці червня цей показник упав до $13 тис. з квітневих $24 тис.
До речі, є сервіси, які допоможуть увійти у світ криптовалют. Так, на CoinSmart ви можете легко купувати, продавати і дізнаватися головні новини про крипторинок прямо зі свого ПК чи смартфону.

Отримати знижку на перший депозит CoinSmart

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.