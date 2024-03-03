Біткоїн може здійснити вражаюче ралі на 41 828% — Finance.ua

Біткоїн може здійснити вражаюче ралі на 41 828% Сьогодні 07:26 — Криптовалюта

Біткоїн може здійснити вражаюче ралі на 41 828%

BTC $41,470.58 з можливістю, аналогічною покупці акцій Воррена Баффета у березні 1985 року, коли вони коштували $1500 кожна. Відтоді вартість паперів Berkshire Hathaway класу, А зросла до $629 тис. Інвестор і адвокат криптовалют Макс Кайзер порівняв інвестиції у біткоїн$41,470.58з можливістю, аналогічною покупці акцій Воррена Баффета у березні 1985 року, коли вони коштували $1500 кожна. Відтоді вартість паперів Berkshire Hathaway класу, А зросла до $629 тис.

За словами Кайзера, біткоїн за його поточної вартості у $51 000 потенційно може збільшитися на 41 828%. Якщо головна криптовалюта зазнає такого стрімкого зростання, кожна монета коштуватиме $21 586 534.

У такому разі ринкова капіталізація цифрового активу становитиме понад $454 трлн. Ця цифра перевершила б показники великих корпорацій. Для порівняння, ринкова капіталізація Apple Inc. наразі становить $2,82 трлн, що робить її однією з найцінніших компаній у світі. За нею слідує Microsoft з показником у $2 трлн, а також Alphabet з $1,77 трлн і Amazon з $1,6 трлн відповідно.

Минулого тижня Макс Кайзер попередив трейдерів та інвесторів про можливий великий обвал фондового ринку США. Інвестор написав: «Наближається крах у стилі 1987 року. Bitcoin — ідеальний безпечний притулок, який злетить вище $500 000. Криптовалюта продовжить демонізувати золото».

Інвестиційна компанія ARK Invest також висловила сміливе припущення про можливе зростання біткоїна до $2,3 млн за монету. Такий розвиток подій потребуватиме значного зрушення в розподілі глобальних активів у бік головної криптовалюти.

Аналіз ARK вказує на те, що біткоїн — потужний руйнівник фінансового сектора. За вражаючої середньорічної прибутковості у 44% за 7 років криптовалюта випереджає традиційні інвестиції.

noworries За матеріалами:

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