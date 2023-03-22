BitcoinObmennik.com – мультивалютний сервіс обміну валют — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ BitcoinObmennik.com – мультивалютний сервіс обміну валют Сьогодні 14:57 — Криптовалюта

В наш час все більш актуальними стають послуги для обміну валют в онлайні. Велика кількість криптовалют, стейблкоїнів, електронних грошей, а також присутність багатьох наших громадян за кордоном призводить до появи сервісів, що пропонують прості та надійні рішення для обміну та переказу коштів.

Одним з таких сервісів є BitcoinObmennik , користувачам якого доступно більше тисячі напрямків обміну між фіатними грошима, криптовалютами, а також стейблкоінами, які набувають все більшої популярності.

Чому ми вирішили помістити стейблокіни в окрему категорію у цьому списку? Вся справа в тому, що вони поєднують переваги фіатних грошей, мають стабільний курс, а також дають користувачам усі переваги криптовалют — дешеві транзакції, відсутність необхідності відкриття банківського рахунку, високу швидкість переказу, анонімність. З поширенням стейблкоїнів традиційні банківські перекази потроху йдуть у минуле, поступаючись дорогою новим фінансовим інструментам.

На сервісі BitcoinObmennik представлений широкий вибір варіантів для обміну. Кількість напрямків та підтримуваних валют постійно поповнюється, а якщо вас цікавить напрямок, який не представлений на сайті, ви завжди можете повідомити про це службу підтримки та запросити необхідний маршрут обміну.

Сервіс працює в автоматичному режимі, а сам процес обміну зазвичай займає від кількох хвилин до години, оскільки різні валюти мають різну швидкість обробки.

Відмінною рисою сервісу Bitcoin Obmennik є висока якість роботи команди підтримки. Якщо у вас виникне питання щодо вашого обміну або особливостей роботи сервісу, до вас на допомогу завжди готова прийти досвідчена команда фахівців.

Для створення заявки потрібно вибрати валюту, яку ви хочете віддати та отримати, вказати суму, ознайомитись з обмінним курсом та правилами обміну, а також ввести додаткову інформацію, яка відрізняється для різних напрямків обміну. Це може бути адреса електронної пошти, телефон, ім’я та прізвище одержувача коштів.

Для деяких напрямків може знадобитися верифікація особи або платіжної картки. Пройти верифікацію досить просто і робиться це лише один раз для кожного облікового запису. Тобто всі подальші обміни будуть проводитися без додаткової верифікації.

Варто також відзначити, що сервіс перевіряє всі вхідні транзакції інструментами для боротьби з відмиванням за вимогами регуляторів. Цілком можливо, що криптовалюта , що

знаходиться у вашому розпорядженні, брала участь раніше в незаконній активності, а ви навіть про це не підозрюєте. Тому для уникнення ризиків блокування криптовалюти платіжними провайдерами, краще завжди попередньо перевіряти ваші гаманці за допомогою коштів AML, якщо у вас підозри щодо цього.

Криптовалюти кардинально змінили процеси на світовому ринку. Такі терміни як блокчейн, стейкінг, майнінг, децентралізовані фінанси — це те, без чого вже неможливо уявити наше сучасне життя і розуміння суті роботи криптовалют є незаперечною перевагою. Крім обміну криптовалют на BitcoinObmennik можна також знайти розділ, де представлені новини криптосвіту та освітні статті на тему криптовалют та блокчейн технологій.

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