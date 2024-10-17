Bitcoin зростає на тлі прогнозів про перемогу Трампа на виборах — Finance.ua
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Bitcoin зростає на тлі прогнозів про перемогу Трампа на виборах

Криптовалюта
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Bitcoin зростає на тлі прогнозів про перемогу Трампа на виборах
Bitcoin зростає на тлі прогнозів про перемогу Трампа на виборах
Ралі Bitcoin привертає увагу фінансових ринків, оскільки деякі інвестори вважають, що зростання вказує на передбачувану перемогу прихильника криптовалют, кандидата-республіканця Дональда Трампа, на президентських виборах у США.
Про це пише Bloomberg.
Цифровий актив зріс приблизно на 13% за останні сім днів, що значно перевищує показники глобального фондового ринку та золота. Мільярдер Стен Дракенміллер назвав крипто серед індикаторів, що ринки прогнозують перемогу колишнього президента.
Трамп пообіцяв зробити США криптоцентром світу, змагаючись за голоси у запеклій боротьбі з суперником від Демократичної партії Віце-президенткою Камалою Гарріс. Його прихильність до галузі призвела до класифікації Bitcoin як «трампівської торгівлі» — однієї з серії ставок на його повернення до Білого дому.
Підйом Bitcoin відбувся на тлі змін на ринках прогнозів, суперечливих платформах, де люди можуть робити ставки на результати виборів. Ймовірність перемоги Трампа на платформі Polymarket зросла до 58%, тоді як у Гарріс впала до 41%. На PredictIt шанси Трампа становлять 54% проти 49% у Гарріс.
«Захоплення ринками прогнозів призводить до високих рівнів імпліцитної волатильності та ралі в спотовій вартості Bitcoin, — зазначила Аріса Тосійосакі, співзасновниця Cega, провайдера криптодеривативів. — Недавні значні вливання в Bitcoin-ETF також сприяють ралі.»
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