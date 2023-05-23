Bitcoin уперше за 4 роки став максимально стабільним — Finance.ua

Bitcoin уперше за 4 роки став максимально стабільним Сьогодні 13:38 — Криптовалюта

Bitcoin уперше за 4 роки став максимально стабільним

Останнім часом волатильність Bitcoin була вкрай низькою. За даними аналітичної платформи Glassnode, тижневий ціновий діапазон BTC становив лише 3,4% - це стало одним із найнижчих значень за останні три роки. Однак експерти ринку переконані: за такими періодами бездіяльності зазвичай починається динамічний рух.

Експерти зазначили, що нинішню ринкову ситуацію можна порівняти із січнем 2023 року та липнем 2020 року, коли ціна Bitcoin була затиснута у вузькому торговому діапазоні.

На початку 2023 року курс BTC протягом декількох тижнів коливався на рівні $17 000, після чого на два тижні піднявся вище $23 000. Аналогічна ситуація спостерігалася й у липні 2020 року, коли після кількох тижнів перебування на рівні трохи вище за $9000 ціна Bitcoin зросла до $12 000.

Як і у попередні два рази, аналітики ринку станом на зараз відзначають ведмежий тренд. Попри вражаюче зростання, головна криптовалюта все ще торгується на 61% нижче від історичного максимуму листопада 2021 року та ризикує впасти ще більше, якщо крипторинок струсне чергова затяжна криза.

21 травня трейдер і аналітик rektcapital зазначив, що тижневе закриття нижче $27 600 «двічі підтвердить пробій і може налаштувати BTC на продовження падіння». З огляду на те, що тижнева свічка закрилася на позначці $26 800, його теорія може виявитися правильною.

BTC рухається в бічному каналі на тлі зниження волатильності вже десять днів. У разі різкого падіння ціни найближча важлива підтримка буде знаходитися на рівні $24 400. На цю зону також звернули увагу ончейн-аналітики.

На момент написання новини флагманська криптовалюта торгується за $26,963 при ринковій капіталізації $566,4 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $10,7 млрд.

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