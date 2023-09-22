Bitcoin спрогнозували зростання до $37 000 до кінця цього року — Finance.ua

Bitcoin спрогнозували зростання до $37 000 до кінця цього року Сьогодні 05:18 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозували зростання до $37 000 до кінця цього року

Останній квартал року з історичної точки зору вважається досить успішним періодом для флагманської криптовалюти. Якщо оцінити динаміку BTC за останні 9 років, то в IV кварталі року цифровий актив в середньому додавав 35%.

Про це повідомили представники Matrixport у своєму останньому звіті.

Експерти припускають: якщо ця тенденція повториться і в поточному році, то через 2−3 місяці Bitcoin цілком може досягти $37 000. Фахівці підкреслили, що жовтень завжди був найсильнішим місяцем. У даний період Bitcoin в середньому додавав у вартості близько 20%.

Ще одним важливим каталізатором для сталого зростання ціни BTC наступного місяця може стати крайній термін розгляду заявок на створення спотових Bitcoin-фондів, які були раніше подані декількома великими керуючими компаніями США. Своєю чергою, регулятор SEC у жовтні повинен оголосити про своє рішення за даними заявками або відкласти їх розгляд ще на 45 днів.

Раніше криптовалютний аналітик Міхаель ван де Поппе поділився своїм аналізом ринкової ситуації напередодні чергового засідання ФРС. Експерт підкреслив, що уважно стежитиме за риторикою Джерома Пауелла.

«Робіть, що хочете, але бик уже на горизонті. Залишилося протриматися всього чотири-шість тижнів, а далі ми підемо лише вгору», — заявив у кінці серпня експерт.

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noworries За матеріалами:

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