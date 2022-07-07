Bitcoin прогнозують падіння на 20−40% до кінця року — Finance.ua

Bitcoin прогнозують падіння на 20−40% до кінця року Сьогодні 11:03 — Енергетика

Зважаючи на економічну ситуацію в США, де найближчим часом очікується рецесія, ціна на криптовалюту № 1 продовжить падати — до такого висновку дійшли аналітики Cane Island Alternative Advisors.

«Вірогідність настання рецесії в США зросла до 70%. Якщо це так, то вже з середини липня ринки можуть втратити до 40% капіталу, стосується це і криптовалют», — заявив Тімоті Петерсон, співробітник аналітичної компанії.

Раніше Петерсон вже давав свої оцінки ринку і прогнозував, що другий квартал стане для Bitcoin великим потрясінням. Він мав рацію — наразі Bitcoin показав найгірші результати за більш ніж десятиліття. Просідання найбільшої криптовалюти на 58% є найгіршим показником з третього кварталу 2011 року, коли біткоїн ще перебував у зародковому стані.

На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

УНІАН За матеріалами:

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