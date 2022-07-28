Bitcoin подолав $23 000, а Ethereum торгується вище $1600 — Finance.ua

Bitcoin подолав $23 000, а Ethereum торгується вище $1600 Вчора 12:31 — Фінтех і Картки

Bitcoin подолав $23 000, а Ethereum торгується вище $1600

Провідні цифрові активи продовжили зростання, незважаючи на підвищення діапазону ключової ставки ФРС одразу на 75 базисних пунктів. Капіталізація криптовалютного ринку за добу збільшилася на 8% і подолала рівень $1,1 трлн, згідно з CoinGecko

За той же період біткойн подорожчав на 9,5%, Ethereum додав у ціні майже 14%. На момент написання перший актив торгується близько $23 150, другий — близько $1645.

За даними Coinglass, за останні 24 години обсяг ліквідацій на ринку ф’ючерсів перевищив $385 млн. Понад $170 млн із цієї суми припало на Ethereum. В основному, біржі примусово закривали короткі позиції.

Традиційний фондовий ринок також відреагував рішення ФРС зростанням. За підсумками торгової сесії 27 липня індекс Nasdaq Composite зріс на 4%, S&P 500 додав 2,6%, а індикатор Доу Джонса — 1,37%.

На думку екс-керівника відділу цінних паперів банку ING Альфонсо Пеккатьєлло, реакція ринків пов’язана зі словами голови ФРС Джерома Пауелла про потенційне пом’якшення грошово-кредитної політики в майбутньому.

Пеккатьєлло зазначив, що поточні ставки відповідають «нейтральним». Він пояснив, що такий стан речей більше не сприяє перегріву або охолодженню економіки.

На думку фахівця, слова Пауелла можна розцінювати як відмову від подальшого підвищення процентних ставок. Водночас інвестори очікують на зниження інфляції і майбутнє економічне зростання, що добре для високоризикових активів на кшталт біткойна.

«Можна раціоналізувати наратив, що вбудовується після FOMC, але через відсутність перспективних вказівок на нас чекає висока волатильність на діях ФРС. Один невеликий крок у бік посилення — і все зникло», — додав він.

Аналітик Міхаель ван дер Поппе також зазначив, що Пауелл схиляється у бік пом’якшення монетарної політики. Він підкреслив, що на ринки позитивно впливають майбутня міграція Ethereum на Proof-of-Stake і той факт, що події навколо Three Arrows Capital і Celsius «вже закладені в ціну».

Фахівець очікує зростання Ethereum до позначки $2400, біткойна — до діапазону $28 000-$30 000.

За словами економіста Алекса Крюгера, зниження котирувань ще можуть спричинити погані звіти корпорацій або негативний прогноз щодо ВВП США.

«Сьогоднішнє зростання було настільки великим, що криптовалютні фонди, які пропустили це, повинні молитися, щоб Amazon і Apple завтра відзвітували про жахливі доходи або було представлено негативний прогноз щодо ВВП (дуже малоймовірно) — це може спровокувати падіння», — написав він.

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