Bitcoin може обійти долар США та інші валюти, — BlackRock Сьогодні 05:18 — Криптовалюта

Bitcoin може обійти долар США та інші валюти, — BlackRock

Генеральний директор інвесткомпанії BlackRock Ларрі Фінк заявив, що Bitcoin у перспективі може стати одним із провідних активів у глобальному фінансовому секторі.

Про це Фінк сказав в ефірі телеканалу CNBC.

На думку гендиректора BlackRock, ВТС здатен обійти навіть американський долар за ринковою капіталізацією. Ларрі Фінк погодився з тими експертами, які вважають, що впровадження біткоїна сприяє демократизації фінансової інфраструктури.

«Ми відповідаємо за демократизацію інвестицій. Ми вже зробили велику роботу, ETF прискорює трансформацію інвестицій, але ми лише на початку цього шляху», — наголосив керівник інвесткомпанії.

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Ларрі Фінк запропонував розглядати BTC , як один із класів незалежних активів, що мають гігантський потенціал. Саме тому його компанія готова запустити біржовий криптофонд ETF, який відстежує результативність біткоїна на спотовому ринку.

Нагадаємо, BlackRock повторно подали заявку на реєстрацію спотового Bitcoin-ETF. Це призвело до стрибка курсу BTC, який подолав важливу позначку у $31 000. CEO Binance Чанпен Чжао прокоментував дії BlackRock, зазначивши, що галузі піде на користь участь великих гравців: «Чим більше, тим краще».

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