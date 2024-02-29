Bitcoin має найбільший місячний приріст з 2020 року, — Reuters Сьогодні 12:32 — Криптовалюта

Bitcoin має найбільший місячний приріст з 2020 року, — Reuters

Шалена активність у Bitcoin призвела до того, що в четвер найпопулярніша криптовалюта отримала найбільший місячний приріст за останні 3 роки, і вже перебуває у межах рекордного максимуму.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що попит на Bitcoin-ETF стимулює масштабні ралі.

Місячний приріст BTC становить понад 44%, що є найбільшим показником з грудня 2020 року.

Станом на 10:00 за Києвом Bitcoin торгувався на рівні 62 712 дол.

За словами аналітиків брокерської компанії IG Markets, така динаміка свідчить про «ймовірний прорив» межі в 69 тис. доларів, вище рекордного рівня, встановленого у листопаді 2021 року.

«Якби це був будь-який інший ринок, він, швидше за все, потрапив би в категорію «мильна бульбашка — не підходьте до неї. Але Bitcoin повернувся до фази ралі, без ознак того, що вершинт досягнуто», — заявив старший ринковий аналітик City Index Метт Сімпсон.

Трейдери також вкладають кошти в BTC напередодні квітневого халвінгу — процесу, який відбувається кожні чотири роки, коли швидкість випуску токенів зменшується вдвічі, разом з винагородою, яку отримують майнери.

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Економічна Правда За матеріалами:

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