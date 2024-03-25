Bitcoin досягне $90 000 до кінця 2024 року, — Bernstein Сьогодні 03:08 — Криптовалюта

Bitcoin досягне $90 000 до кінця 2024 року, — Bernstein

Аналітики брокерської компанії Bernstein представили оновлений прогноз щодо зростання ціни на Bitcoin. На їхню думку, курс активу подолає позначку в $90 000 до кінця 2024 року, інформує The Block.

На думку експертів, прийдешній халвінг Bitcoin, який може відбутися через місяць, не стане великим потрясінням для майнінг-компаній. Причиною відносно слабкого впливу на галузь стануть «бичачі настрої» на ринку і значний приплив коштів у спотові Bitcoin-ETF.

Певну роль у цьому процесі також відіграють високі комісії в мережі та активна підготовка майнерів до халвінгу. Аналітики нагадують, що попереднє скорочення винагороди за видобуток Bitcoin призвело до падіння хешрейту на 15%. Однак цього разу представники Bernstein очікують значно менше зниження показника — до 7%.

Експерти заявили, що такі компанії як CleanSpark і Riot Platforms зміцнять свої позиції на ринку. Цьому сприятимуть низькі витрати на електроенергію та краща ефективність обладнання. Аналітики очікують, що після халвінгу ці майнери отримають значну частку ринку.

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Крім того, представники брокерської фірми бачать потенціал у ще одному гравцеві. Йдеться про Bitcoin-майнера Marathon Digital, який розвиває модель самостійного видобутку криптовалюти та робить ставку на високу ліквідність.

За словами Bernstein, акції згаданих компаній є одним із найвигідніших напрямків для інвестицій. Три Bitcoin-майнери контролюють близько 10% від загального хешрейту мережі, а їхня сукупна ринкова вартість перевищує $13 млрд.

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