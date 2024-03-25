Bitcoin досягне $90 000 до кінця 2024 року, — Bernstein — Finance.ua
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Bitcoin досягне $90 000 до кінця 2024 року, — Bernstein

Криптовалюта
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Bitcoin досягне $90 000 до кінця 2024 року, — Bernstein
Bitcoin досягне $90 000 до кінця 2024 року, — Bernstein
Аналітики брокерської компанії Bernstein представили оновлений прогноз щодо зростання ціни на Bitcoin. На їхню думку, курс активу подолає позначку в $90 000 до кінця 2024 року, інформує The Block.
На думку експертів, прийдешній халвінг Bitcoin, який може відбутися через місяць, не стане великим потрясінням для майнінг-компаній. Причиною відносно слабкого впливу на галузь стануть «бичачі настрої» на ринку і значний приплив коштів у спотові Bitcoin-ETF.
Bitcoin досягне $90 000 до кінця 2024 року, — Bernstein
Певну роль у цьому процесі також відіграють високі комісії в мережі та активна підготовка майнерів до халвінгу. Аналітики нагадують, що попереднє скорочення винагороди за видобуток Bitcoin призвело до падіння хешрейту на 15%. Однак цього разу представники Bernstein очікують значно менше зниження показника — до 7%.
Bitcoin досягне $90 000 до кінця 2024 року, — Bernstein
Експерти заявили, що такі компанії як CleanSpark і Riot Platforms зміцнять свої позиції на ринку. Цьому сприятимуть низькі витрати на електроенергію та краща ефективність обладнання. Аналітики очікують, що після халвінгу ці майнери отримають значну частку ринку.

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Крім того, представники брокерської фірми бачать потенціал у ще одному гравцеві. Йдеться про Bitcoin-майнера Marathon Digital, який розвиває модель самостійного видобутку криптовалюти та робить ставку на високу ліквідність.
За словами Bernstein, акції згаданих компаній є одним із найвигідніших напрямків для інвестицій. Три Bitcoin-майнери контролюють близько 10% від загального хешрейту мережі, а їхня сукупна ринкова вартість перевищує $13 млрд.
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За матеріалами:
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