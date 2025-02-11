Біржа Gate. io уклала багаторічне партнерство з Oracle Red Bull Racing — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Біржа Gate. io уклала багаторічне партнерство з Oracle Red Bull Racing Сьогодні 16:35

Біржа Gate. io уклала багаторічне партнерство з Oracle Red Bull Racing

Криптовалютна біржа Gate.io оголосила про початок партнерства із командою Formula 1 Oracle Red Bull Racing. Мета угоди — об’єднання двох лідерів у своїх галузях, які прагнуть інновацій та впровадження передових технологій у спорт та цифрову економіку.

З 2025 року бренд Gate. io буде розміщений на ключових елементах машини Oracle Red Bull Racing, включаючи заднє крило, носову частину, колісні ковпаки, шасі, а також на гоночних костюмах та шоломах Макса Ферстаппена, чотириразового чемпіона світу.

«Ми раді вітати Gate. io у нашій команді. Цей бренд поділяє нашу пристрасть до технологічних інновацій. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість створити унікальну взаємодію з фанатами по всьому світу і працювати з партнером, який не боїться порушувати існуючі норми», — зазначив Крістіан Хорнер, генеральний директор Oracle Red Bull Racing.

Засновник та генеральний директор Gate. io Лінь Хан так прокоментував цю подію:

«У Gate. io ми впевнені, що інновації та продуктивність йдуть рука об руку — чи то в блокчейні, чи на гоночній трасі. Oracle Red Bull Racing розсуває межі інженерії, а ми, у свою чергу, розвиваємо блокчейн-технології, щоб підвищити прозорість та ефективність цифрових фінансів. Ми раді дослідити можливості співпраці з такими галузями як автоспорт».

Це партнерство спрямоване на впровадження інноваційних рішень у своїх галузях. Oracle Red Bull Racing продовжує прагнути максимальної точності та швидкості на трасі, а Gate. io працює над розвитком технологій для підвищення безпеки та прозорості в блокчейн-просторі.

Очікується, що співпраця прискорить впровадження блокчейн-технологій та Web3-рішень та розширить доступ до цифрових фінансових інструментів у всьому світі.

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