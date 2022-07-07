Біржа Bitstamp вводить абонентську плату для неактивних облікових записів — Finance.ua

Біржа Bitstamp вводить абонентську плату для неактивних облікових записів Вчора 04:52 — Фінтех і Картки

Біржа Bitstamp вводить абонентську плату для неактивних облікових записів

Криптовалютна біржа Bitstamp заявила, що абонентську плату буде автоматично введено для акаунтів з активами на суму менше $200, які не здійснювали торгових угод протягом 12 і більше місяців.

Можливо, за допомогою цієї комісії керівництво біржі намагається отримати хоч якийсь прибуток на тлі падіння криптовалютного ринку та обсягів торгів.

Абонентська плата почне списуватись вже з 1 серпня цього року, а її сума становитиме 10 євро. Цікаво, що з користувачів із США не буде стягуватись комісія.

«Більшість користувачів не торкнеться ця комісія за неактивність. Ніхто не любить абонентську плату та комісії. Проте збереження неактивних облікових записів — це певні витрати. І щоб ми продовжували надавати високоякісні послуги всім нашим клієнтам, ми ухвалили це складне рішення», — сказано в заяві біржі.

Обсяг торгів на криптовалютних біржах у червні цього року становив $622 млрд. Торгові майданчики шукають різноманітні можливості для отримання додаткового доходу. Наприклад, біржа Coinbase ще восени минулого року запустила тестування підписки Coinbase One, яка дозволить обнулити комісії для трейдерів.

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cryptomisto За матеріалами:

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