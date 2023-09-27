Binance запустить стейблкоїни в Японії у 2024 році — Finance.ua

Binance запустить стейблкоїни в Японії у 2024 році
Криптобіржа Binance планує представити щонайменше три стейблкоїни в Японії у 2024 році в рамках своїх планів із розширення присутності на азійському ринку.
Про це повідомив Cointelegraph.
Підрозділ Binance Japan уклав стратегічну угоду з найбільшим японським банком Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUTB), щоб вивчити можливість випуску стейблкоїнів у країні.
Криптобіржа хоче представити три токени з прив’язкою до долара, євро та японської ієни. У рамках партнерства з MUTB вона використовуватиме платформу Progmat Coin як інфраструктуру для випуску цифрових активів.
У заяві сказано, що випуск стейблкоїнів відбуватиметься відповідно до Закону про платіжні послуги Японії, який набув чинності в червні 2023 року. Він дозволив місцевим банкам і регульованим постачальникам криптовалют випускати стейблкоїни.
На думку генерального менеджера підрозділу Binance Japan Такеші Чіно, стейблкоїни необхідні для подальшого розвитку фінансової екосистеми. Він вважає, що вони роблять міжнародні транзакції швидкими і доступними.
«Стейблкоїни задовольняють потребу у фінансових послугах і мають вирішальне значення для успіху впровадження Web3», — сказав Такеші Чіно.
Віцепрезидент із продуктів MUFG Тацуї Сіто заявив, що японський ринок стейблкоїнів може зрости до $34 млрд. За даними CoinGecko, це відповідає 27% світового ринку, який становить $123,7 млрд на момент публікації.
Ще один японський банк Orix планує почати тестування цифрових активів у жовтні 2023 року. Вони будуть забезпечені фіатними депозитами з використанням блокчейна Japan Open Chain, розробленого компанією GU Technologies.
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