Binance запустить стейблкоїни в Японії у 2024 році — Finance.ua

Binance запустить стейблкоїни в Японії у 2024 році Сьогодні 02:41 — Криптовалюта

Binance запустить стейблкоїни в Японії у 2024 році

Криптобіржа Binance планує представити щонайменше три стейблкоїни в Японії у 2024 році в рамках своїх планів із розширення присутності на азійському ринку.

Про це повідомив Cointelegraph

Підрозділ Binance Japan уклав стратегічну угоду з найбільшим японським банком Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUTB), щоб вивчити можливість випуску стейблкоїнів у країні.

Криптобіржа хоче представити три токени з прив’язкою до долара, євро та японської ієни. У рамках партнерства з MUTB вона використовуватиме платформу Progmat Coin як інфраструктуру для випуску цифрових активів.

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У заяві сказано, що випуск стейблкоїнів відбуватиметься відповідно до Закону про платіжні послуги Японії, який набув чинності в червні 2023 року. Він дозволив місцевим банкам і регульованим постачальникам криптовалют випускати стейблкоїни.

На думку генерального менеджера підрозділу Binance Japan Такеші Чіно, стейблкоїни необхідні для подальшого розвитку фінансової екосистеми. Він вважає, що вони роблять міжнародні транзакції швидкими і доступними.

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«Стейблкоїни задовольняють потребу у фінансових послугах і мають вирішальне значення для успіху впровадження Web3», — сказав Такеші Чіно.

Віцепрезидент із продуктів MUFG Тацуї Сіто заявив, що японський ринок стейблкоїнів може зрости до $34 млрд. За даними CoinGecko, це відповідає 27% світового ринку, який становить $123,7 млрд на момент публікації.

Ще один японський банк Orix планує почати тестування цифрових активів у жовтні 2023 року. Вони будуть забезпечені фіатними депозитами з використанням блокчейна Japan Open Chain, розробленого компанією GU Technologies.

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