Білий дім хоче виділити на космічні війська $30 млрд, щоб протистояти в космосі Китаю і росії — Finance.ua

Білий дім хоче виділити на космічні війська $30 млрд, щоб протистояти в космосі Китаю і росії Сьогодні 22:23 — Технології&Авто

Білий дім хоче виділити на космічні війська $30 млрд, щоб протистояти в космосі Китаю і росії

Пентагон готується до можливих конфліктів у космосі в зв’язку з тим, що Китай та росія створюють та розміщують ракети та лазерні гармати, здатні виводити з ладу супутники, порушувати роботу військових та цивільних систем зв’язку.

Адміністрація президента США запропонувала річний бюджет для космічних військ у розмірі $30 млрд. Це майже на $4 млрд більше, ніж минулого року, і є найбільшим (на 15%) збільшенням бюджету серед усіх видів військ.

Крім того, бюджет вперше передбачає витрати на симулятори та інше обладнання, на якому «вартові», як називають службовців космічних військ, тренуватимуться брати участь у бойових діях.

Це важлива частина підготовки до можливого конфлікту, зазначає WSJ: бойові зіткнення в космосі мають принципово інший характер, ніж на Землі. Наприклад, фізичні та механічні особливості управління об’єктами, що рухаються зі швидкістю понад 27 000 км/год, дають перевагу нападнику.

Крім того, неможливо непомітно підібратися до супротивника, швидко змінити орбіту або напрямок руху. «У космосі окоп не вириєш, — зазначає Марті Велан, старший віце-президент Групи з оборонних систем науково-дослідної організації The Aerospace Corp. — Якщо політика стримування не спрацює, не можна чекати, доки станеться щось погане. Потрібно підготувати всю інфраструктуру».

Космічні війська були у 2019 році виділені зі складу військово-повітряних сил. Їх основна мета — планувати, реалізовувати та захищати інтереси США у космосі, аналізувати можливі загрози.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.