Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму інвестпортфелі — Finance.ua
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Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму інвестпортфелі

Вчора 21:34Технології&Авто
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Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму інвестпортфеліБілл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму інвестпортфелі
Засновник Microsoft Білл Гейтс під час AMA-сесії на Reddit заявив, що не має криптовалюти.
«Мені подобається інвестувати у те, що має цінність. Цінність компаній полягає в тому, що вони виготовляють відмінні продукти», — пояснив Гейтс.
На його думку, цифрові активи не входять до цієї категорії.
«Цінність криптовалют залежить від рішення людини, що хтось інший готовий заплатити за це», — зазначив мільярдер.
Гейтс додав, що такі активи не приносять користі суспільству.
У лютому 2021 року засновник Microsoft закликав потенційних інвесторів не брати приклад із компанії Tesla, яка вклала $1,5 млрд у Bitcoin. На його думку, власникам меншого капіталу, ніж у Ілона Маска, «треба бути обережнішим».
Крім того, у березні 2021 року Гейтс побачив у BTC проблему для світового клімату.
За матеріалами: Forklog
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