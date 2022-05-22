Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму інвестпортфелі — Finance.ua

Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму інвестпортфелі
Засновник Microsoft Білл Гейтс під час AMA-сесії на Reddit заявив, що не має криптовалюти.
«Мені подобається інвестувати у те, що має цінність. Цінність компаній полягає в тому, що вони виготовляють відмінні продукти», — пояснив Гейтс.
На його думку, цифрові активи не входять до цієї категорії.
«Цінність криптовалют залежить від рішення людини, що хтось інший готовий заплатити за це», — зазначив мільярдер.
Гейтс додав, що такі активи не приносять користі суспільству.
У лютому 2021 року засновник Microsoft закликав потенційних інвесторів не брати приклад із компанії Tesla, яка вклала $1,5 млрд у Bitcoin. На його думку, власникам меншого капіталу, ніж у Ілона Маска, «треба бути обережнішим».
Крім того, у березні 2021 року Гейтс побачив у BTC проблему для світового клімату.