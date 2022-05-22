Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму інвестпортфелі — Finance.ua

Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму інвестпортфелі

Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму інвестпортфелі

Засновник Microsoft Білл Гейтс під час AMA-сесії на Reddit заявив, що не має криптовалюти.

«Мені подобається інвестувати у те, що має цінність. Цінність компаній полягає в тому, що вони виготовляють відмінні продукти», — пояснив Гейтс.

На його думку, цифрові активи не входять до цієї категорії.

«Цінність криптовалют залежить від рішення людини, що хтось інший готовий заплатити за це», — зазначив мільярдер.

Гейтс додав, що такі активи не приносять користі суспільству.

У лютому 2021 року засновник Microsoft закликав потенційних інвесторів не брати приклад із компанії Tesla, яка вклала $1,5 млрд у Bitcoin. На його думку, власникам меншого капіталу, ніж у Ілона Маска, «треба бути обережнішим».

Крім того, у березні 2021 року Гейтс побачив у BTC проблему для світового клімату.

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