Білгород-Дністровський порт подешевшав вдвічі — Finance.ua

Білгород-Дністровський порт подешевшав вдвічі Сьогодні 17:23 — Фондовий ринок

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях оголосило новий аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Про це пише intent

Як зазначається в системі Прозорро.Продажі, новий аукціон має відбутися 13 березня зі зниженою на 50% стартовою ціною. Тобто тепер вона складає 93 мільйона 787 тисяч 119 гривень.

Щодо аукціону , який мав відбутись 3 березня, то його визнали таким, що не відбувся через відсутність охочих взяти в ньому участь.

Нерухоме майно порту розташоване в Одеській області за адресами:

м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81 (морський торговельний порт);

смт. Затока, вул. Приморська, 1 (порто-пункт «Бугаз»);

смт. Затока, бульвар Золотий беріг, 93 (база відпочинку «Прибой»).

До складу обʼєкту входять 9 суден, 4 тепловози, 18 портальних кранів та 47 транспортних засобів (частина транспорту надана в оренду).

За 9 місяців 2022 тут перевантажено 272 тис. тонн вантажів (що на 270 тонн більше за попередній рік).

За даними ФДМУ з травня минулого року підприємство почало відвантаження зернових, розпочало перевалку залізорудних окатків та перевантаження металопродукції. Завдяки цьому порт повернувся до життя, але потребує подальших значних фінансових вкладень.

Відновлення повноцінної діяльності можливе лише із залученням значних інвестицій, адже підприємство було збитковим ще до повномасштабного вторгнення, мало борги із заробітної плати та перед бюджетами різних рівнів. Попередня приватизація активу мала відбутися ще у квітні 2022 року.

Як повідомив раніше очільник регіонального фвідділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський, загалом третину об’єктів купують з першого аукціону зі значним зростом ціни. Але трапляються випадки, як з акціями заводу «Оріон», які вже двічі продавали з аукціону, але зрештою переможець відмовлявся платити.

В такому випадку переможці, які не сплачують ціну, втрачають гарантійний внесок, й таким чином ФДМУ зібрав на Одещині майже 3 мільйон гривень станом на початок лютого.

Довідка Finance.ua

Минулого року порт «Усть-Дунайськ», також на Одещині, став першим портом в Україні, приватизованим з аукціону, який відбувся 17 січня. В аукціоні брали участь вісім товариств з обмеженою відповідальністю, й ціна в результаті зросла зі стартової — 60 мільйонів 14,7 тисячі гривень до 201 мільйона 300 гривень.

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