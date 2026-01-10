Більшість українців очікують економічно важчий рік — опитування Сьогодні 10:08

64% українців переконані, що 2026 рік буде економічно важчим, ніж 2025. Ще 11% респондентів очікують економічного зростання і процвітання, а 22% не чекають змін.

Про це йдеться у результатах опитування групи «Рейтинг».

За даними аналітиків, рівень економічного песимізму серед українців за рік істотно не змінився.

Якщо у 2023 році 52% опитаних очікували економічних труднощів, то протягом останніх двох років цей показник стабільно тримається на рівні 63−64%.

Хто налаштований найбільш песимістично

У Києві зафіксовано найвищий рівень скепсису — 77% опитаних вважають, що економічна ситуація погіршиться. У центральній частині України таку оцінку поділяють 68% респондентів.

У розрізі віку та статті найбільше такої думки дотримуються чоловіки віком 18−35 років — 69%.

Загалом 28% українців вважають, що 2026 рік буде гіршим за 2025, а 39% вважають, що кращим.

Окрім того, 25% опитуваних по всьому світу думають, що 2026 рік стане гіршим, а 37% припускають, що кращим.

Очікування щодо миру

Щодо очікувань миру, то 32% українців думають, що 2026 рік буде більш неспокійним за 2025, а 33% припускають, що він буде більш мирним.

У Києві такої думки дотримуються 38% жителів і лише 18% думають, що 2026 рік більш мирним. При цьому у східній частині 28% опитаних сподіваються, що 2026 рік буде неспокійним, а 37% очікують на більш мирний рік.

В усьому світі 40% опитаних думають, що рік буде більш неспокійним, а 26%, — що більш мирним. У західній Європі ці показники складають — 55% та 14% відповідно, а у східній Європі — 42% та 24%.

