Більше половини мостів та шляхопроводів в столиці визнані аварійними — Finance.ua

Більше половини мостів та шляхопроводів в столиці визнані аварійними Сьогодні 17:22 — Казна та Політика

У Києві налічується 132 автодорожні мости, з яких станом на кінець 2024 року 28 визнані аварійними, а ще 44 перебувають у передаварійному стані.

Про це розповідає транспортний аналітик та голова ГО «Пасажири Києва», пише Mistosite.

За його словами, понад половина мостів і шляхопроводів Києва вже є аварійними або можуть стати такими будь-якої миті — без попередження, просто в момент, коли від конструкції відвалиться чергова частина.

Так, міст через річку Либідь на проспекті Повітряних Сил вважався «обмежено працездатним» до 19 червня 2024 року, коли частина його тротуару обвалилася на трамвайні колії та проїзну частину вулиці Жилянської. Лише після цього його стан офіційно визнали «непрацездатним».

Якщо говорити про стан мостів через Дніпро, то з шести автомобільних переходів лише два — Дарницький автомобільно-залізничний і Подільський мостовий перехід є відносно новими. Натомість на решті чотирьох мостах є аварійні споруди:

Міст через річку Десенку перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту, тоді як його продовження — Північний міст через Дніпро є передаварійним.

перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту, тоді як його продовження — Північний міст через Дніпро є передаварійним. Міст Метро через Дніпро визнаний аварійним, зараз на ньому тривають протиаварійні роботи вартістю 2 млрд грн, а його продовження — міст через Русанівську протоку — в передаварійному стані.

визнаний аварійним, зараз на ньому тривають протиаварійні роботи вартістю 2 млрд грн, а його продовження — міст через Русанівську протоку — в передаварійному стані. Міст Патона є аварійним.

є аварійним. Обидві правобережні естакади Південного мосту також аварійні, тоді як сам міст — у передаварійному стані.

В аварійному стані також перебувають три шляхопроводи над магістральними залізничними коліями: по вул. П. Скоропадського, Ковельський на проспекті Берестейському та шляхопровід на вул. Бойчука. Ще п’ять шляхопроводів — у передаварійному стані.

Також усі три мости, що з’єднують район Русанівки з іншими частинами міста, перебувають в аварійному або передаварійному стані. Міст через Русанівський канал, який з’єднує вул. Сверстюка з вул. Ентузіастів, потребує реконструкції, а вже зараз на ньому бажано перекрити рух. Також в аварійному стані два мости з Русанівки — на Дніпровську набережну та на вул. Окіпної.

Ще міст через меліоративний канал на вул. Празькій потребує негайної реконструкції, адже крім проїзної частини та тротуарів на ньому також розміщені трамвайні колії.

Станом на сьогодні на 5 мостах і шляхопроводах вже ведуться роботи з реконструкції або капітального ремонту, ще по 6 об’єктах було оголошено тендери на проєктування. Ще низку інших шляхопроводів заплановано відремонтувати у 2026−27 роках — зокрема це шляхопровід над залізницею по Харківському шосе, трамвайний та автомобільний шляхопроводи біля ст. м. «Берестейська», естакади біля ст. м. «Дніпро» та понад 10 інших.

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