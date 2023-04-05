Більше 600 підприємців відкрили рахунок у ПУМБ дистанційно! — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Більше 600 підприємців відкрили рахунок у ПУМБ дистанційно! Сьогодні 14:10 — Особисті фінанси

Більше 600 підприємців відкрили рахунок у ПУМБ дистанційно!

Більше 600 українських підприємців вже скористались перевагами дистанційного відкриття рахунку для ФОП у Першому Українському Міжнародному Банку ( ПУМБ ).

Сьогодні клієнти банку можуть зручно вирішувати свої фінансові питання онлайн, не витрачаючи свій час на відвідування відділень.

Процес дистанційного відкриття рахунку став доступним фізичним особам-підприємцям ще в жовтні минулого року завдяки взаємодії з сервісом відкритих даних Опендатабот, який дозволяє перевіряти онлайн необхідні реєстраційні дані клієнта, та застосунку Дія, за допомогою якого здійснюється його ідентифікація.

(Android або іOS) або пройти реєстрацію на сайті Усе, що клієнт має зробити — це просто завантажити на смартфон мобільний застосунок «ПУМБ Digital Business» або пройти реєстрацію на сайті Digital ПУМБ

Процес повністю автоматизований — займає не більше 5 хвилин. Відразу після відкриття рахунку підприємці отримують доступ до свого бізнесового рахунку і надсучасного інтернет-банкінгу «ПУМБ Digital Business» — справжнього фінансового помічника, з яким легко вести свою поточну бізнес-діяльність, використовувати корисні інтегровані сервіси та навіть оформлювати онлайн-кредит у розмірі до 500 тис грн.

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