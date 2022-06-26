Більше 60% агропідприємств Херсонщини припинили роботу через війну — Finance.ua
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Більше 60% агропідприємств Херсонщини припинили роботу через війну

Аграрний ринок
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Переважна більшість сільгосппідприємств Херсонської області припинила діяльність через бойові дії.
Про це свідчать дані, опубліковані на Facebook-сторінці Херсонської облдержадміністрації.
Як зазначається, станом на 1 лютого 2022 р. на Херсонщині налічувалось 645 сільськогосподарських підприємства та 1763 фермерських господарства.
«63% сільгосппідприємств не зберегли діяльність через бойові дії», — говориться у повідомленні.
Також зазначається, що аграрії області виробляли 3,5 млн т зернових та зернобобових культур, утримували 57,8 тис. голів ВРХ, 4,4 млн голів птиці та 54,2 тис. голів свиней.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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