Більше 60% агропідприємств Херсонщини припинили роботу через війну — Finance.ua

Більше 60% агропідприємств Херсонщини припинили роботу через війну Вчора 21:38 — Аграрний ринок

Переважна більшість сільгосппідприємств Херсонської області припинила діяльність через бойові дії.

Про це свідчать дані, опубліковані на Facebook-сторінці Херсонської облдержадміністрації.

Як зазначається, станом на 1 лютого 2022 р. на Херсонщині налічувалось 645 сільськогосподарських підприємства та 1763 фермерських господарства.

«63% сільгосппідприємств не зберегли діяльність через бойові дії», — говориться у повідомленні.

Також зазначається, що аграрії області виробляли 3,5 млн т зернових та зернобобових культур, утримували 57,8 тис. голів ВРХ, 4,4 млн голів птиці та 54,2 тис. голів свиней.

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