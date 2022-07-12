Більша частина Уолл стріт вважає, що ціна на Bitcoin впаде в 2 рази — Finance.ua

Більша частина Уолл стріт вважає, що ціна на Bitcoin впаде в 2 рази Вчора 05:31 — Фінтех і Картки

Більша частина Уолл стріт вважає, що ціна на Bitcoin впаде в 2 рази

Згідно з даними опитування, проведеного аналітиками з MLIV Pulse, інвестори з Уолл-стріт прогнозують падіння вартості Bitcoin удвічі.

Як повідомили аналітики, 60% інвесторів переконані, що вартість флагманської криптовалюти опуститься до $ 10 000. Втім, 40% опитаних вважають навпаки, прогнозуючи BTC ціну на рівні $ 30 000.

Очевидно, з прогнозами представників Уолл-стріт не погодився б криптоаналітик під псевдонімом CryptoKaleo, який спрогнозував, що вартість Bitcoin підніметься до $ 110 000 наприкінці 2024 року. На думку аналітика, BTC очікує історичний максимум вже через 2 роки. Упродовж наступних п’яти місяців, за словами аналітика, вартість флагманської криптовалюти коливатиметься у межах $ 16 000 — $ 30 000.

А вже з січня 2023 року розпочнеться «неймовірно швидке зростання» активу, в середньому до $ 50 000 — тоді ж і збільшаться ціни на інші криптовалюти та NFT. «Наприкінці 2024 — на початку 2025 року ми нарешті побачимо новий історичний максимум Bitcoin та шестизначні цифри», — спрогнозував Kaleo.

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