Більша частина Уолл стріт вважає, що ціна на Bitcoin впаде в 2 рази — Finance.ua
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Більша частина Уолл стріт вважає, що ціна на Bitcoin впаде в 2 рази

Фінтех і Картки
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Більша частина Уолл стріт вважає, що ціна на Bitcoin впаде в 2 рази
Більша частина Уолл стріт вважає, що ціна на Bitcoin впаде в 2 рази
Згідно з даними опитування, проведеного аналітиками з MLIV Pulse, інвестори з Уолл-стріт прогнозують падіння вартості Bitcoin удвічі.
Як повідомили аналітики, 60% інвесторів переконані, що вартість флагманської криптовалюти опуститься до $ 10 000. Втім, 40% опитаних вважають навпаки, прогнозуючи BTC ціну на рівні $ 30 000.
Більша частина Уолл стріт вважає, що ціна на Bitcoin впаде в 2 рази
Очевидно, з прогнозами представників Уолл-стріт не погодився б криптоаналітик під псевдонімом CryptoKaleo, який спрогнозував, що вартість Bitcoin підніметься до $ 110 000 наприкінці 2024 року. На думку аналітика, BTC очікує історичний максимум вже через 2 роки. Упродовж наступних п’яти місяців, за словами аналітика, вартість флагманської криптовалюти коливатиметься у межах $ 16 000 — $ 30 000.

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А вже з січня 2023 року розпочнеться «неймовірно швидке зростання» активу, в середньому до $ 50 000 — тоді ж і збільшаться ціни на інші криптовалюти та NFT. «Наприкінці 2024 — на початку 2025 року ми нарешті побачимо новий історичний максимум Bitcoin та шестизначні цифри», — спрогнозував Kaleo.
На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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За матеріалами:
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