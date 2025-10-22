0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни

10
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Після початку повномасштабного вторгнення українські ІТ-компанії стали природними партнерами армії: у них є швидкі команди, продуктова експертиза та досвідчені інженери, здатні працювати з сучасними технологіями.
Favbet Tech вже більш як три роки співпрацює з Силами оборони України та сьогодні розвиває одразу декілька мілітарних напрямів.
«Системна підтримка українського війська з боку Favbet Tech має три ключові компоненти для забезпечення технологічної переваги наших воїнів на полі бою — FPV-дрони, АІ-системи для розвідки й цілевказання, а також підготовку підрозділів, що протидіють ворожим дронам», — розповідає СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.
У безпілотному сегменті FAVBET Tech інвестує у розробку й виробництво програмно-апаратних комплексів FPV-дронів, які потім передаються підрозділам для виконання розвідувальних і ударних задач.
Крім цього, спеціалісти FAVBET Tech працюють над розробкою комплексу з технологіями штучного інтелекту, який підвищує швидкість та точність обробки розвідданих, здатен «підсвічувати» потенційні цілі та наскільки це можливо спрощувати роботу.
Деталі проєкту компанія не розкриває з міркувань безпеки, однак наголошує, що робота ведеться у тісній співпраці з ротами ударних БпЛА. Тож система проходить випробування у польових умовах та доопрацьовується, виходячи з реальних потреб підрозділів на лінії зіткнення.
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock
Окремий напрям — підготовка до протидії ворожим дронам. Як розповідає Артем Скрипник, тут Favbet Tech співпрацює з підрозділами десантно-штурмових військ. В межах ініціативи компанія підтримує поставку антидронових «рушниць» та допомагає створювати програмно-оперативний тренажерний комплекс для навчання виявленню й придушенню БпЛА.
«Саме БпЛА сьогодні є одним з найбільш небезпечних та розповсюджених засобів ураження на полі бою. Задача FAVBET Tech зараз — дати якомога більшій кількості наших воїнів сучасні інструменти та навички для протидії ворожим пташкам», — каже керівник
Як розповідають у компанії, поточні інженерні розробки є логічним продовженням підтримки оборонних зусиль Україні з боку FAVBET Tech. З перших днів повномасштабного вторгнення спеціалісти компанії долучались до атак на критичну ІТ-інфраструктуру ворога, а також займались розробкою програмного забезпечення для потреб ЗСУ.
Компанія також є партнером ГО «КіберПолк», з якою співпрацює у напрямках кіберзахисту, та раніше профінансувала розширення інженерної школи «Дронарня», що дозволило подвоїти кількість місць для навчання військовослужбовців збірці та ремонту БпЛА.
FAVBET Tech — українська ІТ-компанія з головним офісом в Києві. У 2025 році увійшла до «Топ-50 українських ІТ-компаній» за версією видання DOU. Цього ж року компанія стала співзасновником АІ-комітету Асоціації «IT Ukraine», що об’єднав провідні компанії галузі навколо питань сталого розвитку штучного інтелекту в Україні.
Безпилотники, AI и антидроновая защита: Топ разработок IT-компании Favbet Tech для обороны страны
За матеріалами:
Favbet Tech
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems