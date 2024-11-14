Безос з початку листопада продав акції Amazon на $2,7 млрд — Finance.ua

Безос з початку листопада продав акції Amazon на $2,7 млрд
Засновник Amazon.com Джефф Безос минулої п’ятниці і понеділка продав акції компанії ще на $1,25 млрд.
Про це повідомляє Breaking The News з посиланням на документ, розміщений на сайті Amazon.
Загальна сума продажів акцій Amazon з початку листопада становила $2,7 млрд.
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В результаті останнього продажу загальна сума проданих Безосом акцій у 2024 році досягла $12,5 млрд. В останньому раунді, який тривав з 8 по 11 листопада, Безос продав майже 6 мільйонів акцій.
Цьогоріч капіталізація компанії збільшилася на 37,5%, досягнувши $2,17 трлн.
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