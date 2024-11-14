Безос з початку листопада продав акції Amazon на $2,7 млрд — Finance.ua

Безос з початку листопада продав акції Amazon на $2,7 млрд Вчора 17:14 — Фондовий ринок

Безос з початку листопада продав акції Amazon на $2,7 млрд

Засновник Amazon.com Джефф Безос минулої п’ятниці і понеділка продав акції компанії ще на $1,25 млрд.

Про це повідомляє Breaking The News з посиланням на документ, розміщений на сайті Amazon.

Загальна сума продажів акцій Amazon з початку листопада становила $2,7 млрд.

Читайте також: Як купити акції іноземних компаній в Україні у 2024 році

В результаті останнього продажу загальна сума проданих Безосом акцій у 2024 році досягла $12,5 млрд. В останньому раунді, який тривав з 8 по 11 листопада, Безос продав майже 6 мільйонів акцій.

Цьогоріч капіталізація компанії збільшилася на 37,5%, досягнувши $2,17 трлн.

Не ризикуйте своїми заощадженнями, обирайте лише надійні депозити. В цьому вам завжди допоможе каталог від Finance.ua:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.