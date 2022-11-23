❤️ Безлімітна телемедицина онлайн за 900 грн/рік на Finance.ua — Finance.ua

❤️ Безлімітна телемедицина онлайн за 900 грн/рік на Finance.ua Сьогодні 14:15

Гарна новина для тих, хто дбає про своє здоров`я!

Всі ми знаємо, як важко швидко отримати медичну допомогу зараз, адже лікарні працюють нестабільно, лікарняні засоби в більшості стали рецептурними, а за кордоном швидко отримати допомогу майже неможливо. Саме тому Finance.ua запустив телемедицину.

Телемедицина — це швидке отримання медичних консультацій онлайн. У мобільному додатку «Лікар онлайн» ви зможете:

Отримувати термінові і планові консультації лікарів;

Переглядати анкетні дані лікарів та їх розклад;

Завантажувати і зберігати медичну документацію;

Переглядати історію консультацій та рекомендацій лікарів.

А бонусом до полісу ви отримаєте безкоштовний преміум доступ до Київстар ТБ на місяць та унікальну знижку 15% на Автоцивілку, Зелену карту та Туристичне страхування

Переходьте за посиланням, замовляйте поліс телемедицини та отримуйте медичну допомогу онлайн 24/7 у будь-якій точці України та світу — https://bit.ly/3TZHab8

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.