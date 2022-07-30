Безкоштовний роумінг у Європі: як до нього підключаються українці — Finance.ua
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Безкоштовний роумінг у Європі: як до нього підключаються українці

Особисті фінанси
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В Європі ще багато українців, які були змушені покинути свої домівки через війну. Щоб їм було комфортно перебувати за кордоном, деякі оператори мобільного зв’язку подовжили час роумінгу на три місяці, дозволяючи біженцям спілкуватися з близькими необмежений час.
Безкоштовний роумінг у Європі: як до нього підключаються українці
Про це повідомляє Мінцифри у Telegram-каналі.
Зазначимо, що спільна заява мобільних операторів України та ЄС продовжує діяти, і українці за кордоном можуть і надалі дзвонити рідним за тарифами українських операторів.
«Спочатку ці домовленості розраховані на 3 місяці. З липня українці мають перейти на європейські тарифи. Однак Єврокомісія закликає операторів ЄС продовжувати підтримувати українців», — йдеться в повідомленні.
Безкоштовний роумінг для українців пропонують близько 70 європейських операторів, а в Україні підтримують додатки Київстар, Vodafone і lifecell.
Умови підключення до роумінгу вищезазначених операторів можна переглянути за посиланнями:
  1. Київстар
  2. Lifecell
  3. Vodafone
За матеріалами:
ITsider.
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