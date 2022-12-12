Безготівкові операції зросли на 4% — до 2 млрд операцій: середня сума — Finance.ua

Безготівкові операції зросли на 4% — до 2 млрд операцій: середня сума Сьогодні 11:04 — Фінтех і Картки

У липні-вересні кількість безготівкових операцій зросла на 4% до 2 млрд.

Про це свідчать дані НБУ

Так, за III квартал 2022 року кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами становила 2 152,4 млн шт., а їхня сума — 1 886,8 млрд гривень.

Зокрема, з них в Україні упродовж III кварталу 2022 року з використанням платіжних карток здійснено майже 2 млрд безготівкових операцій на суму близько 1 180 млрд гривень.

Це більше на 4% за кількістю та на 57% за сумою порівняно з III кварталом 2021 року.

За кордоном кількість та сума оплати товарів у торговельних pos-терміналах та отримання готівки в банкоматах із використанням платіжних карток суттєво зросли порівняно з довоєнним часом.

Зокрема, у III кварталі 2022 року українцями за кордоном було здійснено 94,8 млн операцій на суму 121,9 млрд гривень (у III кварталі 2021 року — 23,2 млн операцій на суму близько 20 млрд гривень).

Це зумовлено збільшенням кількості громадян за кордоном, які через війну були вимушені тимчасово виїхати з України (за даними ООН, на кінець вересня близько 4,2 млн українців отримали за кордоном тимчасовий захист).

У III кварталі 2022 року частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою становила понад 68% у загальній сумі операцій із платіжними картками (у III кварталі 2021 року цей показник становив 61%).

Їх частка за кількістю зросла до 93% (за III квартал 2021 року — 90%).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у III кварталі 2022 року, як і раніше, найбільше операцій із використанням карток припадало:

— за кількістю — на розрахунки в торговельній мережі — 54,1% (понад один мільярд операцій). Їхня сума становила більше чверті від усіх безготівкових операцій (26,2%). Порівняно з III кварталом 2021 року кількість таких операцій збільшилася на понад 5%, а сума — майже на 40%;

— за сумою — на перекази з картки на картку — 54,1% (або 694,7 млрд гривень). Їхня кількість становила 14%. Водночас за сумою перекази з картки на картку зросли майже удвічі порівняно з III кварталом 2021 року. Це свідчить про підтримку українцями один одного та їх допомогу силам оборони в умовах війни;

— оплата товарів і послуг в інтернеті у III кварталі 2022 року становила більше чверті за кількістю (27%) та приблизно шосту частину за сумою (17,1%) від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це понад 220 млрд гривень.

Середня сума однієї операції у III кварталі 2022 року становила:

— в торговельній мережі — 311 гривень (у III кварталі 2021 року — 233 гривні),

— з переказу з картки на картку — 2 489 гривень (1582 гривні),

— з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 409 гривень (393 гривні).

Війна та тимчасова окупація окремих територій призвела до скорочення платіжної інфраструктури порівняно з довоєнним часом: кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у вересні порівняно з січнем зменшилася майже на 10% (до 346,2 тис. шт.), а кількість банкоматів — майже на 16% (до 15,4 тис. шт.).

Дещо скоротилася і кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, до 305,2 тис. — на 2,8%, якщо порівнювати вересень із січнем.

Водночас влітку цього року відбулося поступове відновлення платіжної інфраструктури.

Якщо порівнювати вересень із травнем, то кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах зросла на 4,4%, а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, — на 11,7%.

Кількість банкоматів також дещо зросла — на 0,9%.

За підсумками вересня 2022 року, загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 108,8 млн шт.

Це на 19% більше порівняно з довоєнним січнем 2022 року.

Проте відбулося невелике зменшення кількості платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, на 6% — із 48,2 млн шт. у січні до 45,2 млн шт. у вересні.

Продовжує зростати загальна кількість безконтактних платіжних карток.

Їх кількість, за підсумками вересня цього року, зросла на 22% порівняно з січнем. Загалом більше половини (55%) активних платіжних карток у вересні — це безконтактні картки.

Також популярними серед українців є і токенізовані платіжні картки.

Серед усіх активних карток їх частка залишається стабільною та становить 16,7% (у січні 2022 року — 16,3%), незважаючи на незначне зменшення кількості таких карток порівняно з січнем цього року (на 4%).

Тобто токенізованою є приблизно кожна шоста активна платіжна картка , як і на початку 2022 року.

Як наслідок, лише шоста частина операцій (15,5% за сумою та 13,5% за кількістю) у III кварталі цього року здійснювалася в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки (у III кварталі 2021 року частка таких операцій становила 22,7% та 24,2% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів).

Їхня сума у III кварталі 2022 року становила понад 284 млрд гривень (у III кварталі 2021 року сума становила майже 180 млрд гривень).

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